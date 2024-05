Restaurant staat blank na hevige regenbui, toiletten stroomden over

In de Van Heastrechtstraat in Kaatsheuvel is dinsdagavond het restaurant Het Wapen van Kaatsheuvel blank komen te staan. Dat gebeurde na een hevige regenbui. Ook via de toiletten kwam rioolwater omhoog. In korte tijd stonden het restaurant en het terras volledig onder het water en de viezigheid.

De brandweer was aanwezig om het overtollige water weg te pompen. Medewerkers hebben met man en macht met bezems en trekkers het water uit het restaurant geveegd. Door de wateroverlast stroomden ook de toiletten over. Hoe groot de schade is, is nog onbekend. Professioneel reinigen

De eigenaar van het restaurant laat op Facebook weten dat het restaurant droog is geveegd, maar moet nog wel professioneel gereinigd worden. Het restaurant is wel geopend voor de lunch. Die wordt geserveerd in het steakhouse van het restaurant. Het is niet de eerste keer dat het restaurant met wateroverlast te maken heeft. Ook tijdens Kerstmis vorig jaar stond het restaurant onder water. Ook toen kwam de inhoud van de toiletten omhoog. Het restaurant moest toen snel schoon worden geveegd, zodat het kerstdiner kon doorgaan.

Foto: Iwan van Dun/SQ Vision

Foto: Iwan van Dun/SQ Vision

Foto: Iwan van Dun/SQ Vision