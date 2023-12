Het restaurant van Steef stond vol water: 'Een ramp op eerste kerstdag'

Foto: Iwan van Dun / SQ Vision Foto: Iwan van Dun / SQ Vision Foto: Iwan van Dun / SQ Vision Volgende 1/4 Wateroverlast in restaurant

Het huilen stond Steef Blok nader dan het lachen. Op eerste kerstdag liep zijn restaurant, Het Wapen van Kaatsheuvel op EuroParcs, helemaal onder water. En dat terwijl er zo'n 200 gasten zouden komen eten. "Dan weet je even niet meer wat je moet doen."

Eigenaar Kees Blok kijkt machteloos toe terwijl de brandweer liters water uit zijn restaurant pompt. Hij had zich deze eerste kerstdag heel anders voorgesteld. "Ik had thuis genoten van het kerstontbijt. Daarna ging ik naar het restaurant zijn om alles klaar te maken voor de kerstbrunch en het diner. Maar toen ging het helemaal mis. Ik zag dat er wat water in het restaurant lag en ging een waterstofzuiger halen. Toen ik terugkwam stond het hele restaurant al onder water, wel een halve meter hoog. Dan weet je even niet meer wat je moet doen."

"Iedereen is komen helpen, dat vind ik geweldig."

Dat dit uitgerekend op eerste kerstdag gebeurt zorgt voor een hoop stress. "Er zouden tachtig gasten komen voor een brunch. En 's avonds zouden er meer dan honderd mensen komen eten." De brunch kon nog worden verplaatst naar een ander restaurant op het vakantiepark. Maar voor het kerstdiner kon dat niet, dan was die ruimte al volgeboekt. En dus was het alle hens aan dek om het restaurant op tijd droog en schoon te krijgen. "Iedereen is komen helpen. De brandweer, mensen van de gemeente, buren en heel veel collega's. En een speciaal bedrijf heeft alles weer hygiënisch schoon gemaakt. Dat vind ik geweldig en daar ben ik ongelooflijk blij om." De oorzaak van alle ellende bleek een kapotte pomp. Steef legt uit: "We zitten in een laag gebied, daarom staan er allerlei pompen hier in de omgeving. Een van die pompen is ermee opgehouden. Daardoor werd het riool niet leeg getrokken en kwam het er bij ons via de wc's en putten uit."

