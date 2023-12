100 wc's overgestroomd op recreatiepark: 'Dit heb ik nog nooit meegemaakt'

Bij zo'n 100 huisjes op recreatiepark Kanthoeve in Bakel zijn de wc's overgelopen omdat de riolering het regenwater niet meer aankan. "De straten op het park staan blank en ook daar kan de afvoer het niet wegwerken. Dit heb ik nog nooit eerder meegemaakt", zegt Wendy van der Zalm van het park. Teleurgesteld voegt ze eraan toe dat de brandweer pas komt als het water 20 centimeter hoog staat."

Zaterdag heeft de gemeente de omliggende sloten die dreigden over te lopen leeggepompt. "Dat leek goed te werken", vertelt Wendy. "Zondagmorgen bleek het allemaal nog erger geworden. Bij tientallen huisjes stroomde de wc over. Enkele straten staan blank op het park en bij sommige huisjes komt het water bijna binnen."

Geen hulp

"Het water in de sloten staat nog steeds niet zo hoog als zaterdag, maar nu staat het water op het park. De riolering lijkt het allemaal niet te kunnen verwerken." Natuurlijk heeft Wendy de brandweer gebeld om hulp. "Maar die komen pas wanneer het water 20 centimeter hoog staat. Tips hadden ze ook niet."

Wendy dacht eerst dat er ergens een sluis dichtstond, maar dat klopt niet volgens het waterschap Aa en Maas. "Er is niks mis met de sluizen, maar het komt door de riooldruk. Het afvalwater gaat van brede pijpen naar smallere buizen richting waterzuivering. Daar gaat het mis." En dat is volgens Wendy niet de schuld van het waterschap maar van de gemeente: "Die gaat hierover, maar tot nu toe gebeurt er weinig", zegt ze.

Ellendig

Op het park staan 350 huisjes waarvan op een stuk of 10 na, alles bewoond is. "Bij zo'n 100 huisjes is de toilet overstroomd. Er staan elektriciteitskasten in het water. Bij kortsluiting zit het hele park zonder stroom. Het is behoorlijk ellendig. Ik hoop dat het water snel zakt, zodat we kunnen puinruimen", zegt Wendy.

