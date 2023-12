Overvolle riolen en extra controles, maar geen paniek bij de waterschappen

De watergemalen draaien in Brabant op volle toeren., de dijken worden regelmatig gecontroleerd en grond is verzadigd. Toch maken ze zich bij de Brabantse waterschappen geen zorgen. "Alles is onder controle en het gaat zoals het hoort te gaan", zegt Kelly van Lith van waterschap Aa en Maas. De brandweer heeft het ondertussen druk met riolen die het niet aankunnen.

Landelijk noemt de Unie van Waterschappen het hoogwater managen een uitdaging. "Vooral in het oosten van het land is opgeschaald", zegt een woordvoerder. Met pompen wordt water weggevoerd naar plaatsen waar nog ruimte is voor berging.

Volle spons

De woordvoerder spreekt van een uitdaging, omdat de bodem door de vele neerslag verzadigd is: "De spons is helemaal volgezogen." Water dat valt, stroomt normaal weg in de rivieren, maar 'die zitten nu helemaal vol'.

In Brabant is het vooral de brandweer die meldingen krijgt over wateroverlast. Zo staat op recreatiepark Landgoed Zandleij in Cromvoirt het water tot aan de voordeur van verschillende huisjes. In Kaatsheuvel kwam het water omhoog uit de wc's van restaurant Het Wapen van Kaatsheuvel. De riolering kon daar het water niet meer kwijt. Hetzelfde gebeurde bij zeker 100 vakantiehuisjes op recreatiepark de Kanthoeve in Bakel. De brandweer kon volgens een woordvoerder van het park niet helpen omdat het water minimaal 20 centimeter hoog moet staan.

Waarschuwing

Op veel plaatsen zijn rivieren buiten de oevers getreden en zijn uiterwaarden ondergelopen. De waterschappen waarschuwen mensen om niet over fietspaden te rijden die onder water staan: "Dat is gewoon link'. Ook de auto parkeren op een met water verzadigde dijk is geen goed idee, omdat daardoor schade kan ontstaan.

Het grootste knelpunt is de komende dagen de Rijn, door de vele regen in het stroomgebied, aldus de Unie van Waterschappen. Op 28 december wordt bij Lobith een piek verwacht van 14,90 meter boven NAP. Bij die waterstand loopt bijvoorbeeld de Waalkade in Nijmegen onder water.

