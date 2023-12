Hevige regenval zet recreatiepark blank, water tot aan de voordeur

De zware regenval van de afgelopen tijd heeft recreatiepark Landgoed Zandleij in Cromvoirt onder water gezet. Bij tientallen huisjes van het vakantiepark stond het water zondagochtend tot aan de voordeur. De brandweer probeerde al het water weg te pompen en heeft uiteindelijk een noodoplossing bedacht.

Aan de achterkant van het park was de meeste overlast. Dat is het laagste punt, daar stroomt al het water naartoe. Het park grenst aan de achterzijde aan weilanden waar ook het riviertje De Zandleij loopt.

Het water stond daar zeker zo'n dertig centimeter hoog. De brandweer heeft veel water weggepompt maar het water bleef komen.

Sleuf door tuinen

Uiteindelijk is er op het park een sleuf gegraven naar een sloot aan de achterkant van het park. Deze oplossing lijkt voldoende, het water is rond het middaguur verdwenen.

De sleuf loopt door tuinen van bewoners, stoepen zijn opgebroken om ervoor te zorgen dat het water weg kan. De bewoners voorzagen de brandweer van koffie tijdens de werkzaamheden.



Grond is verzadigd

Op het landgoed wonen mensen die er tijdelijk verblijven, tien huisjes worden permanent bewoond. Het park telt in totaal zo'n 140 woningen. In april 2023 zijn de laatste woningen opgeleverd.

De huisjes op het park zijn duurzaam gebouwd en onder meer voorzien van een warmtepomp, zonnepanelen en een aansluiting voor het opladen van een elektrische auto. Het regenwater wordt niet opgevangen in het riool, maar zou in de grond weg moeten zakken. Maar de grond is helemaal verzadigd waardoor het water zondag niet meer weg kon.

Alleen 112 bij acuut gevaar

Door de enorme hoeveelheid regen is er op veel plaatsen in de provincie wateroverlast. In Sint-Oedenrode stond een elektriciteitskastje onder water waardoor er kortsluiting ontstond. Ook in Eindhoven staat een hele nieuwbouwwijk blank na enorme regenval, het water kon niet weg.

De Veiligheidsregio Midden-en West-Brabant roept mensen op om alleen 112 te bellen bij acuut gevaar.