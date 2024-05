Supporters NAC: 'Onveilige werkcultuur binnen de club'

Supportersgroeperingen van NAC zeggen het vertrouwen op in de raad van commissarissen (RvC) en voorzitter van Stichting Administratie Kantoor NAC (STAK). Het incident rondom teammanager John Karelse afgelopen week was daarbij de druppel. "Het is een aaneenschakeling van onduidelijke en onbegrijpelijke besluiten die meer lijken te draaien om vriendjespolitiek en eigenbelang dan om het welzijn van NAC", staat in een verklaring.

John Karelse kreeg een officiële waarschuwing toen hij tekeer ging tegen journalisten en de persman van NAC een duw gaf die daardoor ten val kwam. Het dagelijks bestuur wilde de teammanager ontslaan, maar werd teruggefloten. De supporters kiezen de kant van het bestuur en vinden het tijd voor een 'flinke make-over met nieuwe gezichten'. "Mensen met aandacht voor de juiste rolopvatting en die een einde maken aan de huidige onveilige en niet bij een professioneel voetbalorganisatie passende werk- en samenwerkingscultuur."

"Op niet alle plaatsen zitten de juiste mensen op de juiste plek."

STAK heeft sinds eind 2022 alle aandelen in bezit. "Hiermee wordt NAC weer volledig baas in eigen huis, met een organisatiestructuur die past bij een hedendaagse professioneel geleide betaald voetbalorganisatie", schreef de club.



Volgens de supportersgroeperingen is er echter geen verbetering te zien. "NAC lijkt steeds verder af te dwalen van de gestelde visie en beoogde verbeteringen. Het wordt steeds meer helder dat niet op alle plaatsen in onze mooie club de juiste mensen op de juiste plek zitten."

"Verbinding tussen club en supporters niet eerder zo slecht."