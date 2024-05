Efteling mag uitbreiden van Raad van State, omwonenden verliezen zaak

Omwonenden van de Efteling die bezwaar hadden gemaakt tegen de oplopende bezoekersaantallen van het attractiepark, hebben ongelijk gekregen van de Raad van State. De rechtbank had hun bezwaren in 2022 nog toegewezen en de provincie Noord-Brabant opgedragen het maximum van 5 miljoen bezoekers te handhaven. Die uitspraak heeft de hoogste bestuursrechter nu van tafel geveegd.

De uitspraak is een overwinning voor het pretpark en de provincie Noord-Brabant. Die zag het niet zitten om de Efteling dwangsommen op te leggen hiervoor.

De zaak was aangespannen door een groep mensen die in de buurt van het pretpark in Kaatsheuvel wonen. Ze wezen erop dat de Efteling de afgelopen vijf jaar meer bezoekers heeft ontvangen dan de natuurvergunning toelaat. Ze klagen over het toegenomen verkeer en de stikstofuitstoot voor het natuurgebied Duinen en Leemkuilen.

Natuurwaarden

Het probleem met de zaak is dat burgers alleen voor hun eigen belangen mogen opkomen. Natuurwaarden vallen daar niet onder, behalve als die nauw verbonden zijn aan de kwaliteit van de woon- en leefomgeving van de bezwaarmaker, of bijvoorbeeld aan bedrijfseconomische belangen. Dat was hier niet aan de orde, oordeelt de Raad van State.

Afstand te groot

De rechters leggen uit dat de woningen van de eisers op 1,5 tot 1,8 kilometer van het beschermde natuurgebied staan. Er zit ook nog een vierbaansweg tussen. Volgens de Raad van State is dat een te grote afstand. De eis tot handhaving is daarom afgewezen.

DIT IS OOK INTERESSANT:

Efteling nog groter? Omwonenden willen uitbreiding tegenhouden