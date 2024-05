New Kids-duo Steffen en Flip hebben nieuwe film: 'WTF heb ik net gezien?'

Ze zijn weer terug van weg geweest: Flip van der Kuil en Steffen Haars, het duo achter succesfilms al New Kids en Bro's Before Ho's, vieren dat hun nieuwste comedy in première is gegaan. De twee hebben er maar liefst zeven jaar aan gewerkt. De hangjongeren uit New Kids mogen er dan niet in voorkomen, volgens Steffen Haars zullen fans van New Kids zeker genieten van de film. "Flip en ik maken films die je niet snel vergeet."

Deze Engelstalige film verscheen deze week voor het eerst op het witte doek. "Het is superleuk. Tijdens een première kunnen we samen vieren dat de film nu écht af is. Je staat even stil bij het product waar je zo lang aan hebt gewerkt", vertelt Steffen enthousiast. En lang gewerkt aan Krazy House hebben ze zeker.

Zelfs in het noordelijkste puntje van ons land kennen ze Brabant om een aantal dingen: worstenbroodjes, carnaval en New Kids. Steffen Haars en Flip van der Kuil vormen het humoristische duo achter de succesvolle films over de gabbers uit Maaskantje. De twee hebben de afgelopen jaren de koppen weer bij elkaar gestoken voor een nieuwe komedie genaamd Krazy House.

Krazy House gaat over de religieuze familieman Bernie die een bende Russische criminele werklieden uit zijn huis moet zien te houden. Het is een parodie op de welbekende Amerikaanse sitcoms uit de jaren '80 en '90. "Die sitcoms hebben we tot in den treure gekeken omdat ze constant werden herhaald op tv. In die series leidt een klein probleem vaak tot een hele hoop gedoe. We wilden dat concept met Krazy House tot het uiterste brengen", legt Steffen uit

En dus begonnen de twee aan de keukentafel ideeën uit te schrijven. Eerst samen, later apart. "Als we dan weer bijeenkwamen, probeerden we elkaar aan het lachen te maken met de scenes die we hadden geschreven." Het was het begin van zeven jaar hard werken. "Veel schrijven, de financiering rond proberen te krijgen, en toen ook nog covid. Maar het is gelukt."

Krazy House is volgens Steffen een film die inspeelt op de lachspieren. Dat merkte het duo al bij de première. "In de zaal werd veel gelachen. Er waren ook veel verschillende lachjes. Van schaterlachen tot de voorzichtige lachjes waarmee mensen zich afvragen of het wel kan." Een andere reactie die filmbezoekers volgens Flip hadden was complete verbazing. "Van veel mensen hoorden we: WTF heb ik net gezien?"