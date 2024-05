Boeddhistische tempel strijdtoneel van lastercampagne na verdwenen geld

Bij de boeddhistische tempel in Waalwijk is volgens voorzitter Toine van Beek ruim twee ton aan donaties verdwenen. Hij wilde schoon schip maken, maar werd onder druk gezet om af te treden. Ook is op sociale media een lastercampagne gaande, waarin de voorzitter wordt beschuldigd dat hij op eigen houtje de tempel wil verkopen.

Bij de tempel komen jaarlijks drie- tot vierduizend bezoekers. Het is een van grootste Thaise tempels in Europa. Het gebedshuis heeft een verbindende rol binnen de boeddhistische gemeenschap in Brabant en daarbuiten. Maar waar het boeddhisme normaal bekendstaat om zijn kalmte en vredigheid, vindt nu een harde machtsstrijd plaats rondom de Waalwijkse tempel. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Brabant en de NOS.

Verdwenen geld

Bij de tempel wordt voornamelijk contant geld gedoneerd. Daarmee is gerommeld, zegt Toine van Beek, die getrouwd is met een Thaise vrouw en zo betrokken raakte bij de Thaise gemeenschap. Van 2013 tot 2017 was hij voorzitter van het bestuur, daarna kreeg hij een adviserende rol zonder verdere verantwoordelijkheid. Hij werd in april 2022 gevraagd terug te keren in het bestuur en is sindsdien voorzitter. Van Beek zette een professionele administratie op en eiste voor alles bonnetjes.

Van Beek ontdekte dat er tussen 2017 en 2022 een groot deel van de administratie is verdwenen. Verder kwam hij erachter dat een van de inmiddels vertrokken bestuursleden in Thailand verschillende rekeningen heeft geopend. Het saldo op de rekeningen liep volgens hem op tot ongeveer 9 miljoen Thaise Bath, wat neerkomt op zo’n 224.000 euro.

Van Beek beweert dat de monnik het geld van de tempel contant heeft meegegeven aan vrienden die naar Thailand gingen die het daar vervolgens op de rekeningen hebben gezet. Nadat in de tempel camera’s werden opgehangen om de kas te controleren, hield het volgens Van Beek op met de stortingen op de rekeningen.

Lastercampagne

Twee van de bestuursleden waren niet te spreken over de manier waarop Van Beek orde op zaken aan het stellen was. Met een groep van ongeveer vijftig medestanders begonnen zij in 2023 een lastercampagne via Facebook, waarbij allerlei roddels over Van Beek worden verspreid. Zo zou hij op kosten van de tempel een auto hebben gekocht voor zijn zoon. Verder zou hij de tempel verkopen en het geld in eigen zak steken.

Ernstige beschuldigingen, waarvoor geen bewijs wordt geleverd. Van Beek zegt dat het hooguit om het verplaatsen van de tempel gaat, maar dat die niet gaat verdwijnen. “Er is geen sprake van dat we de tempel gaan verkopen. We hebben een keer gesproken met een projectontwikkelaar over de mogelijkheden om naar een plek net buiten Waalwijk te gaan, omdat we nu midden in een woonwijk zitten. Maar het is absoluut nog niet concreet en er is nu zeker geen sprake van dat we weggaan. Als dat wel zo is, gaan we dat natuurlijk zorgvuldig met de achterban bespreken.”

Omroep Brabant en de NOS vroegen de groep die tegen het bestuur is of ze bewijs hebben voor hun claims, maar vooralsnog hebben ze dat niet kunnen leveren. Wel laten ze weten dat er een petitie is gestart, waarin Van Beek wordt opgeroepen te vertrekken.

Rechtszaak

Nadat de spanningen steeds hoger opliepen, kregen begin januari dit jaar de twee bestuursleden die de lastercampagne op touw hadden gezet hun ontslag. Die stapten daarop naar de kortgedingrechter om hun plek in het bestuur terug te eisen en af te dwingen dat ze een jaar lang niet alsnog ontslagen konden worden.

In de uitspraak van 23 april schrijft de rechter dat deze eis ‘veel te ver’ gaat en daarom is afgewezen. Het ontslag van de monniken blijft staan.

Nieuwe rechtszaak

Van Beek zegt dat het bestuur vanwege de smaad en laster een rechtszaak is begonnen. Deze zaak dient waarschijnlijk eind mei bij de rechtbank in Breda.

