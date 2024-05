Oudenbosch smeekt om hulp van bovenaf om basiliek te redden

Tot welke heilige moet je bidden als je de gevel voor je Basiliek wil renoveren? De gemeente Halderberge probeert het in ieder geval nog één keer bij de staatssecretaris zelf, omdat collectes niet genoeg zijn en de renovatie bij de provincie steeds uitgeloot wordt. De burgemeester is de wanhoop nabij. "Alle voor de hand liggende wegen zijn bewandeld."

"Ik richt mij tot u, omdat de Stichting Behoud Basiliek en de gemeente niet goed meer weten hoe verder te gaan", schrijft de burgemeester met een licht wanhopige toon aan de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De renovatie kost namelijk 1,9 miljoen, waarvan 1,3 miljoen nu is opgehaald. Die overblijvende zes ton moet nog ergens vandaan worden getoverd.

"Voor mij als burgemeester dreigt nu een scenario waarin ik me genoodzaakt voel het voorplein van de Basiliek af te moeten zetten, vanwege het gevaar van loskomende ornamenten die naar beneden kunnen vallen. Een rijksmonument in actief verval." Het moge duidelijk zijn: de nood is hoog.