Mathieu van der Poel laat olympische mountainbikewedstrijd schieten

Wielrenner Mathieu van der Poel komt op de Olympische Spelen van deze zomer alleen in actie in de wegwedstrijd. Hij had ook kunnen kiezen voor de olympische mountainbikewedstrijd, maar die slaat hij over. "Dit is het meest logische. Hierdoor heb ik iets meer tijd en kan ik me langer en beter voorbereiden", zegt hij in het persbericht van zijn ploeg Alpecin-Deceuninck.

Van der Poel komt, voordat de Spelen beginnen, ook nog in actie in de Tour de France. Daar wil de 29-jarige Nederlander gaan voor een etappezege en zijn ploeggenoot Jasper Philipsen helpen in zijn jacht op de sprint en het veroveren van de groene trui. "Vorig jaar werd ik ziek toen zich een aantal ritten aandienden waarin ik kansen had. Hopelijk blijf ik daar in deze editie van gespaard."

De meervoudig wereldkampioen veldrijden en regerend wereldkampioen wielrennen ziet de Ronde van Frankrijk als perfecte voorbereiding op de olympische wegwedstrijd. "Dat is vorig jaar al gebleken, toen richting het WK", vertelt hij. In Schotland pakte hij toen zijn eerste wereldtitel op de weg.

Regenboogtrui

"Dat ik momenteel in de regenboogtrui rijd, heeft ook wel een beetje een rol gespeeld. Als wereldkampioen rijd ik graag zoveel mogelijk in dat shirt. Dus mis ik liever ook de Tour de France niet." Het parcours voor de olympische wegwedstrijd heeft Van der Poel ertoe gezet om die te verkiezen boven het mountainbiken.

Van der Poel komt voor de Tour, die op 29 juni begint in Florence, waarschijnlijk niet meer in actie. Na Luik-Bastenaken-Luik nam de Nederlander een periode rust. Inmiddels heeft hij de training in Spanje weer hervat. "Als ik nu vol wil focussen op het mountainbiken en perfect voorbereid wil zijn, moet ik volgend weekend al van start in Nove Mesto, de Tsjechische manche van de wereldbeker. Dus heb ik in overleg met de ploeg gekozen voor een iets langere rustperiode."

"En het mountainbiken? Wie weet wat er nog kan in 2028 in Los Angeles? Dat is nog lang, maar ik zal dan in een andere fase van mijn carrière zitten. Misschien kan ik dan een keer alles op dat mountainbiken zetten. Dit jaar is de combinatie gewoon te moeilijk", zegt Van der Poel.

