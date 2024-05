Marjolein wacht al jaren op isolatie huis door Defensie: ‘Het lekt hier'

Al zes jaar lang wachten omwonenden van vliegbasis Gilze-Rijen op een schadevergoeding. Ze hebben schade aan hun huizen. Die is veroorzaakt door rattle noise: dat zijn de trillingen die het geluid van helikopters veroorzaken. “Defensie wil het zo goed doen voor de burgers? En wij dan?”, vraag Marjolein de Graaff zich af, één van de gedupeerden.

In 2018 werd bekend dat er 20 miljoen beschikbaar is om huizen te isoleren en scheuren te repareren. Maar tot vandaag is er nog niets gebeurd. Marjolein de Graaff woont in een vrijstaand huis in de buurt van de vliegbasis. Ze loopt naar het raam in haar woonkamer en wijst naar boven. “Als het heel hard regent en de wind slaat op het huis, dan gaat er boven een raam lekken. Een plas water stroomt dan van boven naar beneden, langs dit kozijn.”

Het kozijn is gaan rotten en zit los. Waterschade. Marjolein vervangt het kozijn niet: “Want in 2018 begrepen wij dat Defensie de kozijnen zou vervangen.” En de situatie van Marjolein is verre van uniek, weet voormalig wethouder Rolph Dols van Gilze en Rijen. Hij heeft een stichting opgericht waarmee hij de belangen behartigt van de gedupeerden.