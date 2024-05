Aan de Huijgevoort in Middelbeers is woensdagmiddag zeer waarschijnlijk een drugslab gevonden. De politie is gestart met een onderzoek op de locatie. Wat voor drugs er gemaakt worden en of er arrestaties zijn verricht, is nog niet duidelijk

Ook de brandweer en de omgevingsdienst zijn gealarmeerd voor het drugslab in het buitengebied van Middelbeers. Later meer informatie.