Marathon van Breda last minute afgelast door fout van organisatie

De Marathon Breda van komende zondag is op het laatste moment afgelast. De organisatie had het verkeersplan niet op orde en daarom kon de gemeente geen vergunning verlenen voor het evenement. "De veiligheid van de hardlopers kon zo niet gegarandeerd worden", laat de gemeente weten.

De organisatie van de marathon was woensdagavond niet bereikbaar voor commentaar. In een statement op hun website laat ze weten dat 'als donderslag bij heldere hemel' er onverwachte problemen waren en de gemeente geen vergunning af heeft gegeven. Maar naar verluidt was organisatie weken geleden al op de hoogte van de problemen met het verkeersplan.

Teveel risico's

De Bredase burgemeester Paul Depla had geen keuze, laat hij weten. "In de plannen die aangeleverd zijn voor dit event zijn er teveel risico’s voor de veiligheid van zowel de lopers, de vrijwilligers, de bezoekers als het verkeer. De negatieve adviezen hierop van onder andere de politie kan ik gewoonweg niet naast me neerleggen."

Depla spreekt over een 'pijnlijk besluit' en dat hij begrijpt dat het organiseren van een marathon heel complex is en ook op het gebied van verkeer veel uitdagingen met zich meebrengt. "Maar als burgemeester moet ik kijken naar de feiten. Het is heel spijtig voor de organisatie en de lopers. Maar de veiligheid van mensen gaat voor alles.“

Ophef

Op sociale media is er veel ophef over de zeer late afgelasting van de marathon waarbij vooral de gemeente ervan langs krijgt. "Mag hopen dat dit een grap is gemeente Breda. Hoe kan dit nou weer dan? Hier zit behoorlijk wat geld en trainingsuren in. En dan zo kort van tevoren geen vergunning meer verlenen?", laat een deelnemer op Instagram weten.

Ook Julia laat op Instagram weten dat ze teleurgesteld is. "Zo jammer dit! Zo hard getraind voor dit moment en maanden lang lopen worstelen met jezelf en uiteindelijk het toch voor elkaar krijgen en dan nu dit op het laatste moment. Dit komt als een klap binnen."

Eenmalig

De Marathon Breda werd vorig jaar juli als een eenmalig evenement aangekondigd. De start en finish lag bij atletiekvereniging Sprint. In oktober was de inschrijving voor de marathon al gesloten omdat het maximale aantal van 600 deelnemers was bereikt.

De organisatie laat in het woensdagavond geplaatste statement weten later met meer informatie te komen. Sommige deelnemers schrijven op sociale media dat ze na al hun trainingen de route van de marathon alsnog willen lopen zondag.