Jongens plassen appartementencomplex onder: ‘Gebrek aan opvoeding’

Lammert van de Kamp wist niet wat hij zag toen hij zondag de deur van zijn appartement in Gemert uitstapte. In de hal lag een enorme plas urine, die duidelijk niet van een hond was. Toen hij de camerabeelden van die nacht bekeek, was hij met stomheid geslagen. Twee jongens belden bij alle bewoners aan en plasten daarna de hele hal onder. “Dit is geen kwajongensstreek, maar ronduit onbeschoft”, zegt Lammert boos.

Hij werd zondag wakker toen midden in de nacht de bel ging, maar bleef liggen en sliep daarna verder. Op het Ridderplein tegenover het complex vonden de jaarlijkse Meifeesten plaats. Er was kermis en er stond een grote feesttent. “Op dat soort dagen zijn we belletje trekken wel gewend”, vertelt Lammert. Maar toen hij en zijn vrouw de dag erna beneden kwamen, bleek dat het daar niet bij was gebleven. In de gang hing een penetrante lucht en lagen twee grote plassen. “En dat waren zeker geen hondenplasjes”, zegt Lammert. Toen hij vervolgens de camerabeelden bekeek, ontdekte hij dat er twee jonge wildplassers in het complex los waren gegaan.

“Ze hadden waarschijnlijk flink wat bier gedronken en dat moest er bij ons weer uit”, vertelt Lammert. “Ze kwamen zeer uitbundig binnen en hadden de grootste lol om het belletje trekken. Dat kan ik wel hebben. Maar toen ik zag dat ze tegen de muren aan geplast hebben, wilde ik meteen de namen weten. Dit is schandalig.” De dag erna heeft hij meteen een schoonmaakploeg laten komen om alles op te ruimen. Lammert deelt de beelden nu in verschillende Facebook-groepen in de hoop dat mensen de wildplassers herkennen. De meeste mensen reageren verbijsterd. Een enkeling vindt dat het gewoon een kwajongensstreek is. “Dit is geen kwajongensstreek, dit is een gebrek aan opvoeding”, zegt Lammert. “Gewoon onbeschoft.”

