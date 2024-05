Trouwen in veel gemeenten duurder, hier maken ze het heel bont

Stellen die op het stadhuis willen trouwen, moeten daarvoor in veel gemeenten meer betalen dan vorig jaar. In zeven Brabantse gemeentes stegen de kosten fors, één gemeente heeft de kosten voor geliefden die zich in de echt willen verbinden zelfs verdubbeld.

Gemiddeld kost een uitgebreide ceremonie op vrijdag 477 euro, vorig jaar was dat 452 euro, zo weet ThePerfectWedding.nl. Zij verzamelde de tarieven voor het trouwen op vrijdag bij alle gemeenten. Per gemeente verschilt het prijskaartje enorm.

Dit zijn de grootste Brabantse uitschieters

In Rucphen kost trouwen op het gemeentehuis 421 euro, vorig jaar was dat nog 375 euro. Dat is een stijging van ruim twaalf procent.

Halderberge vroeg een jaar geleden 466 euro voor een trouwpartijtje, dit jaar kost het 556 euro. Dat betekent een stijging van bijna twintig procent.

Trouwen kostte in Oosterhout vorig jaar 425 euro en nu 487 euro, dat is een stijging van bijna vijftien procent.

Bladel heeft de kosten met bijna 25 procent verhoogd. Het kost je 485 euro om te trouwen in het gemeentehuis, dat was vorig jaar nog 389 euro.

Son en Breugel verhoogde de kosten van 620 euro naar 735 euro (bijna negentien procent duurder).

In de gemeente Nuenen kost het je 735 euro om in het gemeentehuis te trouwen. Vorig jaar kostte het nog 620 euro. Een stijging van ruim achttien procent.

Maar Geertruidenberg spant de kroon, daar kostte trouwen vorig jaar nog 456 euro, dat bedrag is verdubbeld. Je betaalt hier nu 915 euro om in de echt verbonden te worden. Dat maakt Geertruidenberg meteen de duurste gemeente in Brabant om in het huwelijksbootje te stappen.

Gemeente Geertruidenberg zegt dat ze het bedrag verhoogd heeft om leges gelijk te trekken met die van buurgemeenten. Die waren in Geertruidenberg eerder veel lager. Ook zijn de kosten voor vrijdagmiddag gelijkgesteld aan die van zaterdag en zondag.

Kan het ook goedkoper?

Niet getreurd, er is ook een plaats in onze provincie waar het trouwen goedkoper is geworden. In Alphen-Chaam betaal je dit jaar 310 euro, vorig jaar was dat nog 531 euro.

Ook in Heusden gingen de kosten omlaag: van 272 euro naar 246 euro. In Etten-Leur (560 euro), Bergen op Zoom (515 euro), Oss (500 euro) en Laarbeek (450 euro) betaal je net zoveel als vorig jaar.

Maandag voor niks, vrijdag meest populair

Een woordvoerder van ThePerfectWedding.nl noemt de verschillen per gemeente extreem. Ze onderzoeken al langer de tarieven: "Het zou goed zijn als hier eindelijk wat aan gedaan wordt. Een paar jaar geleden waren de verschillen ook al groot, er zijn toen zelfs Kamervragen over gesteld. Helaas is daar nog niets mee gedaan."

Je mag in principe in iedere gemeente trouwen, maar per gemeente gelden verschillende voorwaarden waaraan je moet voldoen. Veel gemeenten hebben verschillende tarieven voor maandag tot en met vrijdag, en voor het weekend. In veel gemeente is trouwen op maandagochtend gratis, de vrijdag is vaak het meest populair.

Bekijk in deze infographic wat het kost om in jouw gemeente te trouwen.