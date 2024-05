Geen kaarsjes op de taart van Mies: 'Gaat niet goed met gorillaharen'

Bij een verjaardag hoort taart en die was er donderdag dus ook voor de jarige gorilla Mies. Vijf jaar geleden was ze de eerste gorilla die geboren werd in de Beekse Bergen. Een bijzonder moment, want westelijke laaglandgorilla’s worden met uitsterven bedreigd. Om het verjaardagsfeestje compleet te maken werd Mies getrakteerd op een taart van groenten en fruit.

Vader Komale is er als de kippen bij om als eerste de lekkerste hapjes uit de taart te plukken. Jarige job Mies staat er beteuterd op een afstandje naar te kijken. Ze heeft nog net een wortel uit de taart weten te grissen, maar wordt daarna door haar vader op haar plek gezet.

"Zo gaat dat in de groep gorilla's die samen met een aantal kuifmangabey (een apensoort) in hetzelfde gebied verblijven. Gorilla's zijn hele gemoedelijke dieren, maar af en toe wordt er een tik uitgedeeld of aan een staart getrokken om de plaats in de groep duidelijk te maken", vertelt Kris Jansen hoofd dierenverzorger van het park.

Dat er door de verschillende apen onderling wat geruzied wordt zal de feestvreugde niet bederven. "Het gaat heel goed met Mies en ze heeft er intussen ook een broertje bij, ze heeft natuurlijk helemaal niet in de gaten dat ze jarig is. Belangrijkste is dat de fokgroep zich goed ontwikkeld en dat we ooit ook, als er een nieuw mannetje is, kinderen van Mies hier in het park krijgen", zegt Kris.

Op dit moment is Mies aan de pil en het gaat nog zeker tien tot vijftien jaar duren voordat Mies zwanger wordt. "Eerst moet haar vader vertrokken zijn, want die paart met alle vrouwtjes hier, we willen niet dat er een ongelukje gebeurt met Mies." Kris denkt dat Mies op termijn een goede moeder zal worden. "Ze heeft zelf een hele lieve moeder die het perfect heeft gedaan en ze ziet ook in de groep hoe de andere moeders het doen."

Nadat vader Komale de lekkerste zaden en vruchten eruit gepakt heeft kunnen de andere apen ook een graantje meepikken. "Er zitten allerlei lekkere dingen in waar gorilla's van houden: zaadjes, nootjes, pompoen en omdat het feest is extra fruit zoals appel, peer en natuurlijk bananen. De vijf kaarsjes voor haar verjaardag hebben we weggelaten, want dat gaat niet goed met die gorillaharen", zegt Kris lachend.