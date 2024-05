Motorrijder die met wapen huis binnenreed meldt zich bij politie

De man die donderdagochtend op een motor en met een vuurwapen een huis in Helmond binnenreed, is opgepakt. De man, een dertigjarige Helmonder, heeft zichzelf gemeld, meldt de politie.

De motor lag in de hal van het huis en is daar zeer vermoedelijk gecrasht nadat de bestuurder had geschoten op een auto in de straat. De politie zegt dat het nog altijd een raadsel is waarom de motorrijder daar terecht is gekomen.

De bewoner van het huis aan de Van den Dungenstraat zag dat de motorrijder een vuurwapen bij zich had. Vervolgens ging de man er te voet vandoor richting het Weverspark, de motor bleef liggen. Buurtbewoners hebben vlak voor de crash ook schoten gehoord, meldt een woordvoerder van de politie.

'Sorry, sorry, sorry'

De dader was duidelijk niet op de juiste plek terechtgekomen. “Hij probeerde de motor nog op te tillen, om te vluchten of zo. Hij zei nog wel, ‘sorry, sorry, sorry’, dus ik had niet het idee dat hij het op ons had gemunt. Maar je schrikt je kapot als er iemand met zo’n ding in zijn hand staat”, zei bewoonster Daniëlle Kraus.

Bekijk hier beelden van de ravage: