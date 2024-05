Daniëlle vindt motorrijder in haar hal: 'Hij had een pistool in zijn hand'

Een ontzettende klap, een motor in de hal en vervolgens oog in oog staan met een man met een pistool. Het overkwam Daniëlle en Leo Kraus in de nacht van woensdag op donderdag in Helmond, ze zijn zich rot geschrokken. “Hij heeft hier in de straat wel drie keer geschoten, hij reed hier letterlijk met het pistool in zijn hand naar binnen", vertelt Daniëlle.

Rond vijf uur in de nacht werd het stel door een harde klap uit slaap gerukt, ook hun vijfjarige zoontje werd wakker. “We dachten, wat is dit! Je schrikt je helemaal kapot. Ik hoorde gerommel in de hal, we hoorden dat er iemand binnen was.” Het stel rent naar beneden en treft een ravage aan. De voordeur staat open, een grote motor ligt in de hal en er staat een man bij die een pistool in zijn hand heeft.

"Hij zei nog wel, ‘sorry, sorry, sorry’, ik had niet het idee dat hij het op ons had gemunt."

“Hij probeerde de motor nog op te tillen, om te vluchten ofzo. Hij zei nog wel, ‘sorry, sorry, sorry’, dus ik had niet het idee dat hij het op ons had gemunt. Maar je schrikt je kapot als er iemand met zo’n ding in zijn hand staat.” Daniëlle stuurde haar man Leo met hun zoontje meteen naar boven om de politie te bellen. Ook zelf maakte ze dat ze wegkwam. “Je zou maar eens meemaken dat hij wel z’n pistool overhaalt. Hij heeft hier in de straat wel drie keer geschoten, hij reed hier letterlijk met het pistool in zijn hand naar binnen.” Zelf heeft het stel de schoten niet gehoord, ze heeft wel beelden gezien van camera’s uit de buurt (die zijn boven bij dit artikel te zien).

"Dat hij die man gezien heeft met dat pistool, dat vind ik het ergste.”

De schrik zit nog flink in de benen, het stel beseft nu pas wat er is gebeurd. Daniëlle vindt het het ergste dat haar vijfjarig zoontje dit mee heeft moeten maken, ze schiet vol als ze erover vertelt. “Hij is heel erg geschrokken, hij zou vandaag op schoolreisje gaan, maar dat wilde hij niet meer. Dat hij die man hier gezien heeft met dat pistool in zijn hand, dat vind ik het ergste.” Dat de motorrijder juist bij hun naar binnenreed, vindt ze botte pech. “Ik heb niks op mijn kerfstok. En ik heb hier altijd met veel plezier gewoond, maar dit gaat me niet in m’n kouwe kleren zitten. Het gaat nu op zich goed met ons, we komen er samen wel doorheen." De motor wordt vandaag weggetakeld en het huis wordt schoongemaakt en de schade hersteld. "Gelukkig is er niemand gewond, materiaal is te vervangen maar mensenlevens niet.” Bekijk hier de beelden van de ravage in de straat en bij het huis: