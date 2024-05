Meldingen van homodiscriminatie op het voetbalveld verdwenen en genegeerd

Meldingen van discriminatie van twee homoseksuele amateurvoetballers zijn door voetbalbond KNVB en antidiscriminatiebureau RADAR genegeerd. Dat blijkt uit een onderzoek van Omroep Brabant. We volgden deze jongeren maanden geleden toen ze de meldingen deden. En we reconstrueerden hoe de meldingen verdwenen.

De Discriminatiemelder-app is in 2021 in het leven geroepen als onderdeel van het gezamenlijke plan ‘Voetbal is van iedereen’, opgezet door onder andere de Rijksoverheid en de KNVB. Met deze app willen zij het melden van discriminerende en racistische uitingen in het betaalde- en amateurvoetbal makkelijker maken voor slachtoffers. De meldingen via deze app komen terecht bij antidiscriminatiebureau RADAR, zij stemmen de vervolgstappen af met de KNVB.

Geen actie ondernomen

Maar wat gebeurt er als je zo’n melding doet? In de discriminatiemelder-app wordt onder het kopje 'amateurvoetbal' gevraagd of de melder anoniem wil blijven. Dat heeft gevolgen voor de vervolgstappen. “Bij niet-anonieme meldingen neemt RADAR contact op met de melder”, vertelt Jaap Paulsen, persvoorlichter van de KNVB.

Bij anonieme meldingen kan dit niet, maar dat betekent niet dat er geen actie ondernomen kan worden. “Wanneer de vereniging expliciet wordt benoemd en de kwaliteit van de melding goed is, kunnen wij als KNVB contact opnemen met het bestuur van de club. Als de melding volledige helderheid geeft, dan kunnen we dit zelfs tuchtrechtelijk oppakken. We zeggen niet voor niets: als we niets doen dan verandert er ook niets.”

En dat laatste is precies wat de KNVB en RADAR deden met de meldingen van twee homoseksuele amateurvoetballers uit Brabant: niets. Zij deden op 28 februari en 8 april, afzonderlijk van elkaar, een anonieme melding in de app over discriminerende scheldpartijen waar zij wekelijks mee te maken krijgen bij hun clubs.

In de meldingen zetten zij een uitgebreide uitleg over de incidenten en benoemden ze de clubs expliciet, zodat de KNVB contact op kon nemen met de besturen van de clubs. Dat gebeurde niet, bleek toen Omroep Brabant contact opnam met deze verenigingen. De namen van deze amateurvoetbalclubs noemen we om privacyredenen van de voetballers niet.

Kwalijke zaak

Volgens Karin Blankenstein, oprichtster van de John Blankenstein foundation die strijdt voor de LHBTI-community in de sport, is het een kwalijke zaak dat meldingen van slachtoffers niet doorkomen bij de hulpdiensten. “Het baart mij echt zorgen. Je meldt niet zomaar iets. De drempel om te melden is al erg hoog. Zeker bij dit onderwerp in de sport. Het kan ervoor zorgen dat homoseksuele jongeren helemaal niet meer aan de bel trekken, omdat ze zich in deze situatie niet gehoord voelden.”

Technische problemen

Wat is er misgegaan? De KNVB beweert, na lang doorvragen, de meldingen niet te hebben ontvangen en spreekt van een opmerkelijke situatie. “In het seizoen 2022/’23 hebben we 167 meldingen van discriminatie binnengekregen”, zegt Paulsen. “Al deze meldingen zijn opgevolgd. Tuchtrechtelijk of doordat de verenigingsadviseur van de KNVB contact heeft opgenomen met de verenigingen. Maar vooralsnog zijn de meldingen zowel bij RADAR als bij de KNVB niet bekend. Dat is jammer omdat we juist graag willen dat men melding maakt van een incident.”

Over het functioneren van de app wil de voetbalbond niet uitweiden. “RADAR is de beheerder van de app. Voor vragen moet je bij hen zijn.” RADAR zegt de oorzaak nog niet te hebben achterhaald. “Daar is onze beheerder nu druk mee bezig”, laat een communicatieadviseur weten. “Het is techniek, dus er gaat ook weleens wat fout en een storing is nooit helemaal uit te sluiten. We hechten er veel waarde aan dat elke melding zorgvuldig wordt geregistreerd en waar mogelijk opvolging krijgt. Er is ons dus ook veel aan gelegen om technische storingen te voorkomen. Vanzelfsprekend gaan we dit verder onderzoeken.”

Onduidelijkheid

Vast staat dat er in dit geval geen actie is ondernomen. Ook is het de vraag hoezeer er van ‘afstemming’ sprake is. Zo meldt RADAR niet te weten wat de KNVB met hun meldingen doet. “Ik weet niet wat er in het geval van een anonieme melding richting de club gebeurt”, aldus een woordvoerder. De KNVB is daar duidelijk over, maar de werkelijkheid blijkt nu anders.

