Te Koop: Camping, tijdje niet gebruikt en met lange geschiedenis

Camping Fort Oranje in Rijsbergen gaat in de verkoop. De gemeente verkoopt de camping via een veiling omdat de familie Engel, eigenaar van de camping, weigert om de kosten voor het beheer van de afgelopen jaren te betalen. Het gaat om een bedrag van ruim 5 miljoen euro. Bij een verkoop gaat dat geld naar de gemeente.

Fort Oranje is al jaren gesloten op last van de gemeente. Over de camping was door de jaren heen veel te doen. Het leidde zelfs tot een serie op tv-zender SBS.

Cees Engel, een bekende huisjesmelker, kocht de camping in 2002. Het stond toen bekend als gezellige familiecamping maar verloederde na 2002 snel.

Ontruimd

Veel bewoners leefden namelijk in slechte omstandigheden in oude caravans. Volgens de gemeente vonden er criminele activiteiten zoals wietteelt en illegale prostitutie plaats en zorgde de camping voor overlast. Ook was er brandgevaar en leefden minderjarige kinderen er in slechte omstandigheden.

Toenmalig eigenaar Cees Engel, die inmiddels overleden is, werd in 2017 van het 26 hectare grote terrein afgezet. De gemeente nam het beheer over. Na de dood van Cees Engel werd zijn zoon Jan eigenaar.

Na de overname door de gemeente, werd de camping ontruimd. Alle stacaravans werden weggetakeld. Die kosten kwamen samen met bewakingskosten voor rekening van de gemeente, die de beheerskosten probeerde te verhalen op de familie Engel. Omdat die niet betaalde, werd beslag gelegd op de grond.

Rechtszaak

De gemeente wilde Fort Oranje al eerder veilen maar Divine Investments dat eigenaar van de grond was geworden omdat ze ooit geld leenden aan de camping met de grond als onderpand, stapte naar de rechter.

Het in de Verenigde Arabische Emiraten gevestigde bedrijf, een investeringsmaatschappij van Fort Oranje-eigenaar Jan Engel, wilde dat de gemeente het beslag op de grond op zou heffen, waarna de eigenaar de grond zelf zou kunnen veilen. Dat verzoek werd in februari 2024 door de rechter afgewezen. De gemeente doet nu een nieuwe poging om de grond te verkopen.

"Door de uitspraak van de rechter heeft de gemeente het stuur in handen," stelt de gemeente op haar site. "De verkoop is een belangrijke stap in het dossier Fort Oranje. De gemeente Zundert pakt na de uitspraak van de rechter door en ziet mogelijkheden om nog dit jaar tot afronding van de procedures rondom Fort Oranje te komen. Het wordt tijd dat we het gebied rust voor de langere termijn gaan bieden,” aldus burgemeester Vermue.

De koper van de grond mag er voorlopig geen woningen bouwen. Volgens het bestemmingsplan is het gebied namelijk bedoeld voor recreatie. Die bestemming wijzigen kan jaren duren, als er al toestemming komt. Onduidelijk is wanneer de veiling precies start en wat de minimale vraagprijs is.

