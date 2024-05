Pro-Palestijnse actievoerders dreigen met bezetting van Tilburgse uni

Verschillende studenten, verenigd in Palestine Solidarity Tilburg, protesteren donderdagavond op Tilburg University. De demonstranten hebben drie eisen. Als de universiteit die niet inwilligt, dan bezetten ze universiteit, zo dreigen ze. De demonstratie was niet aangekondigd. Op de universiteit is het 's avonds nog druk vanwege een jaarlijks wetenschapsfestival (Night University).

Leden van Palestine Solidarity Tilburg hadden eerder op de avond een geplande bijeenkomst waarop werd gesproken over eerdere demonstraties in andere studentensteden en mogelijke protesten in Tilburg. Die bijeenkomst was aangekondigd bij de universiteit, zegt een universiteitswoordvoerder. "De contactpersoon van de studenten gaf toen aan dat er nog geen plannen waren voor een acuut protest, maar dat hij niet wist wat er tijdens die bijeenkomst zou ontstaan."

'Goede energie'

"Op de bijeenkomst was het zo druk en was zo'n goede energie dat we besloten hebben om direct te gaan protesteren op de campus," zegt een Engelstalige actievoerder die anoniem wil blijven tegen Omroep Brabant. Die demonstratie werd een uur van tevoren aangekondigd bij de universiteit.

Aan het spontane protest deden volgens hem ongeveer tweehonderd tot driehonderd demonstranten mee. Het gaat om studenten, maar ook medewerkers van de campus sloten zich bij de demonstratie aan.

De demonstranten probeerden donderdagavond volgens een ooggetuige het CUBE-gebouw binnen te komen. De beveiliging voorkwam dat door de deuren op slot te doen waardoor er niemand meer in en uit kon. Later lukte het de demonstranten echter wel om het Dante-gebouw binnen te komen. "We waren te snel voor de beveiliging", aldus de actievoerder. De boze studenten liepen een rondje door het pand, om daarna weer naar buiten te gaan.

Drie eisen

De Tilburgse universiteit heeft banden met drie universiteiten in Israël, de Reichman University in Herzliya, de Hebrew University of Jerusalem en de Bar-Ilan University in Ramat Gan. Het gaat bij de samenwerking met name om uitwisseling van studenten en academisch personeel.

Palestine Solidarity Tilburg eist dat de universiteit de banden met de drie universiteiten verbreekt, dat de universiteit een veilige omgeving garandeert voor studenten die pro-Palestina willen protesteren en ze eisen dat de universiteit in een openbare verklaring de 'genocide in de Gaza-strook' veroordeeld.

"We hebben de universiteit tot dinsdag de tijd gegeven om de eisen in te willigen. Als ze dat niet doen, bezetten we de campus," aldus de actievoerder.

Noodplan

Een woordvoerder van de universiteit stelt dat er een noodplan voor demonstraties en dus ook voor een eventuele bezetting klaarligt. In Amsterdam en Rotterdam sloten de universiteiten de campus vanwege de protesten. Tilburg is dat vooralsnog niet van plan.

"We hebben een goede relatie met de demonstranten. We hadden ook gevraagd vanavond pas te gaan demonstreren als de Night University Junior, waar veel kinderen op afkomen, voorbij was. Daar hebben ze zich netjes aan gehouden. Het protest is pas na negen uur gestart. We gaan de komende dagen de eisen bekijken."

Rond kwart over tien liepen de demonstranten terug naar de Albert Heijn vlakbij de campus, waar de 'optocht' ook begon.

Op 16 april organiseerde Palestine Solidarity Tilburg ook al een protest op de Tilburgse campus. Het ging toen om een kleinschalig protest voor de ingang van het Dante-gebouw.