Johan in stukken gezaagd en gedumpt: verdachten wijzen naar elkaar

De Belgische loodgieter Johan van der Heyden is in de zomer van 2019 plots van de aardbodem verdwenen. Maandenlang is onduidelijk wat er met hem gebeurd is. Tót de politie een anonieme tip ontvangt. Johan blijkt op gruwelijke wijze te zijn vermoord. En zijn lichaam? Dat is in stukken gezaagd, deels verbrand en in een speciekuip vol cement gedumpt in een kanaal.

Hoe liep een brute beroving uit op een lugubere moord? En waarom gaat hoofdverdachte Nicky S. uit Bergen op Zoom in hoger beroep tegen zijn straf? Je ziet het in de nieuwe aflevering van Misdaad Uitgelegd.