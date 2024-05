Geschiedenis 'Nonnen van Vught' begon al 400 jaar geleden

Het is een gevleugelde uitdrukking: je gaat naar de 'nonnen van Vught' om in korte tijd een vreemde taal te leren. Ellen van Kempen maakte een documentaire over 'Regina Coeli', zoals het instituut officieel heet. Een documentaire die maandag bij Omroep Brabant wordt uitgezonden. In die documentaire ook aandacht voor de rijke geschiedenis van het taleninstituut die eigenlijk al in 1597 begon met de oprichting in Frankrijk van de Zusters Kanunnikessen.

Die Zusters kwamen in het begin van de vorige eeuw naar Vught, waar ze een meisjesschool oprichtten en later het taleninstituut. Documentairemaker Ellen van Kempen, zelf opgegroeid in Vught, is zondag te gast in de talkshow KRAAK. van Omroep Brabant.

Voor de documentaire volgde Ellen van Kempen een driedaagse cursus Frans bij de 'nonnen'. Dat kwam later van pas toen ze in Frankrijk de geschiedenis van het instituut uitploos. Hoe in 1597 een congregatie werd opgericht met het speciale doel om kansarme meisjes onderwijs te bieden. En ook hoe die zich ruim 120 jaar geleden verspreidde over Europa omdat in Frankrijk door de scheiding van kerk en staat geen onderwijs meer gegeven mocht worden door religieuzen.

Ze kwamen ook in Vught terecht, waar ze een klooster bouwden met een meisjesinternaat voor middelbaar onderwijs. De moeder van Ellen van Kempen zat hier op school en vertelt daar ook over in de documentaire. Uit deze opleiding komt uiteindelijk in 1963 het taleninstituut Regina Coeli voort. In 2019 overleed de laatste non, maar toch gaan mensen nog steeds naar 'de Nonnen van Vught' om een taal te leren.

De documentaire ' De Nonnen van Vught' wordt maandagavond 20 mei (Tweede Pinksterdag) uitgezonden bij Omroep Brabant, om 17.45 uur en daarna herhaald. Ook is de documentaire terug te kijken via Brabant+.

