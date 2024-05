Natuurlijk wil je zo'n bord hebben maar laat ze hangen, ze zijn te koop

Iedereen die Brabant in rijdt, heeft ze weleens gezien: de borden met ‘Welkom in Brabant’ erop langs de snelweg. Ze zijn mateloos populair, want met enige regelmaat worden ze gestolen, zo’n zes tot tien per jaar. En dat terwijl je er gewoon een kan bestellen.

Bij de grenzen van Brabant staan sinds 2010 welkomstborden om iedereen erop te wijzen dat ze in de gezelligste provincie van Nederland zijn aangekomen. In totaal staan er 65 borden langs de scheidslijn van Brabant. Volgens een woordvoerder van de provincie zijn er sinds vorig jaar tot april dit jaar twaalf borden verdwenen. “Onze inschatting is dat er zo’n zes tot tien per jaar worden ontvreemd”, zegt de woordvoerder. Kosten voor de Brabantse belastingbetaler: 1350 euro per bord. Dat is inclusief het plaatsen en de kosten voor bijvoorbeeld verkeersmaatregelen die moeten worden genomen. Een totale kostenpost van zo'n tienduizend euro per jaar.

In april verdween het bord bij de A50 in de buurt van Ravenstein (foto: Collin Beijk).

Als een bord wordt gestolen, hangt er niet een-twee-drie een nieuwe. Meestal moet er een worden besteld. Dan moet de provincie nog ontheffing aanvragen bij Rijkswaterstaat om het bord opnieuw op te mogen hangen. De provincie streeft ernaar om binnen twaalf weken een nieuw exemplaar te hebben geplaatst. Is stelen dan de enige optie om aan zo’n bord te komen? Nee, want ze worden gewoon gemaakt - en daarvoor moet je een klein stukje de provinciegrens over - bij HKV Ochten. Het Gelders bedrijf is naast bedrijfskleding, ook gespecialiseerd in verkeersborden en bewegwijzeringsborden en maakt dus ook het 'Welkom in Brabant'-bord. "Over het algemeen leveren wij aan de beheerders van de provincie. Heel af en toe ook aan een particulier", zegt Arjan, medewerker van HKV. "Nee, stelen is niet nodig. Ze zijn gewoon te koop. Kosten: 380 euro exclusief btw." Het eerste 'Welkom in Brabant' bord werd in 2010 geplaatst: