Deze beelden tonen hoe twee mannen aanslag plegen op woonhuis

De politie heeft voor het eerst beelden getoond van de aanslag op een huis aan de Nieuwevaert in Kaatsheuvel in de nacht van donderdag op vrijdag vorige week. Op de beelden is te zien hoe twee mannen bij het huis staan en een molotovcocktail gooien.

De bewakingsbeelden tonen twee mannen die hun gezicht hebben bedekt. Eerst gooit een van hen de ruit van het huis in met een groot voorwerp, waarschijnlijk een stoeptegel. Daarna zie je hoe een van de mannen een fles met een lont vastheeft. Het gaat om een molotovcocktail. De man steekt de fles aan en werpt 'm richting het huis. Daarna is te zien hoe de man zonder de fles wegrent. Het huis vat vlam.

Ouder stel

De Nieuwevaert is een rustige buurt met veel gezinswoningen en kinderen. Op het adres waar de brandbom naar binnen is gegooid, woont een ouder stel. Zij waren op vakantie in Italië en kwamen na de aanslag naar huis. Buren spreken van aardige mensen waarmee ze goed contact hebben. De brandweer uit Kaatsheuvel en Sprang-Capelle kwam net na middernacht in actie voor de woningbrand. In het huis was veel rook- en waterschade. Buurtbewoners waren wakker geworden van het kabaal en stonden 's nachts op straat.