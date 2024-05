Buurtbewoners verbijsterd na brandbom: 'Dit moet vergissing zijn'

Buurtbewoners zijn verbijsterd dat er een aanslag is gepleegd op een huis bij ze in de straat in Kaatsheuvel. Aan de Nieuwevaert werd in de nacht van donderdag op vrijdag een brandbom naar binnen gegooid. Buurtbewoners snelden uit bed om het vuur te blussen. Dat het gaat om een brandbom, vinden ze schokkend: “Hier wonen hartstikke lieve mensen, ik snap het niet. Dit moet een vergissing zijn.”

De ramen aan de voorzijde van het huis zijn gesneuveld, inmiddels zijn ze dichtgetimmerd. De buren zijn alvast begonnen met opruimen, de scherven van de ruiten worden uit de tuin gehaald. Het is een rustige buurt aan de Nieuwevaert met veel gezinswoningen en kinderen. Op het adres waar de brandbom naar binnen is gegooid, woont een ouder stel. Zij zouden op vakantie zijn in Italië en inmiddels onderweg zijn naar huis. Buren spreken van aardige mensen waarmee ze goed contact hebben.

"Misschien wil iemand het huis ernaast kopen, en de prijs een beetje drukken.”

“Ik denk echt dat ze het verkeerde huis te pakken hebben ofzo, ik kan me niet voorstellen dat die mensen iets met criminelen te maken hebben”, zegt een vrouw in de straat. “Ik liep al met mijn vrouw te grappen. Misschien wil iemand het huis ernaast kopen, en de prijs een beetje drukken”, vertelt een man uit de straat. De buurtbewoners geven aan dat ze anoniem willen blijven, ze zijn bang na wat er is gebeurd. Tekst gaat verder onder de video.

Buurtbewoners hoorden vannacht een klap. Ze renden de straat op met brandblussers en tuinslangen om de brand te blussen. “We hoorden iemand om hulp roepen, en zijn toen gelijk naar buiten gegaan”, vertelt een van de bewoners. “We hadden al snel het idee dat er iets naar binnen was gegooid.” Een buurtbewoner vertelt ook dat ze iets van ‘getik tegen de ruit’ hoorde, voor de knal kwam. Het stonk naar een brandbare, chemische stof. “Het leek wel een petroleumlucht.” Er wordt in de straat gesproken over meerdere jongens die zouden zijn weggerend. In de straat hangen verschillende deurbelcamera’s, die beelden worden door de politie gebruikt voor onderzoek.

Foto: Floortje Steigenga