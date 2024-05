Grote schade in huis na brandbom, meerdere daders gezocht

De brand die in de nacht van donderdag op vrijdag uitbrak in Kaatsheuvel, is veroorzaakt door een brandbom. Dat meldt de politie. Bij het huis aan de Nieuwevaert zijn meerdere ruiten gesneuveld. Getuigen hebben meerdere mensen zien wegrennen.

De politie sprak afgelopen nacht al het vermoeden uit dat het zou gaan om een molotovcocktail of vuurwerk. Op het moment van de brand waren bewoners niet thuis, er is dan ook niemand gewond geraakt. De brandweer uit Kaatsheuvel en Sprang-Capelle kwam net na middernacht in actie voor de woningbrand. In het huis is veel rook- en waterschade. De politie doet onderzoek naar wat er is gebeurd, camerabeelden uit de buurt worden bekeken. Buurtbewoners waren wakker geworden van het kabaal en stonden 's nachts op straat. Zij reageren vrijdag verbijsterd en denken dat de aanslag een vergissing moet zijn.

Foto: Iwan van Dun / SQ Vision