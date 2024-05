Man (40) verkrachtte kwetsbare vrouwen onder invloed van drugs: tbs geëist

Tegen Sahal Y . (40) uit Veghel is vrijdag voor de rechtbank in Den Bosch zes jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist. Y. zou twee kwetsbare vrouwen hebben verkracht. Ook zou hij van een van de vrouwen duizenden euro’s hebben gestolen en haar brommobiel total loss hebben gereden. “Een buikpijnzaak”, zo vond de officier van justitie.

In de rechtbank werd het bizarre verhaal van Sahal en de vrouwen ontrafeld. De ene vrouw, uit Berghem, had veel hulp nodig na meerdere herseninfarcten en de andere vrouw, die in een instelling in Boekel verbleef, had een psychische stoornis. Y. bleek een veelpleger op het gebied van diefstal en geweld, die eigenlijk alleen maar met mensen omgaat ‘die het niet zo nauw nemen’.

Daarbij kwam dat alle betrokkenen stevig aan de drank en alle soorten drugs zaten. En zo werd hun samenzijn een warboel van drank, drugs, seks en criminaliteit.

De vrouw uit Berghem vond Sahal leuk toen ze hem op een feestje thuis ontmoette en wilde wel seks met hem. En dat gebeurde ook verschillende keren. De buurt zag altijd veel mannen bij haar over de vloer komen. Duidelijk werd dat de vrouw, behalve met haar vriend, ook met veel van de bezoekers, soms tegelijkertijd, seks had. Tot en met de chauffeur van de biertaxi aan toe.

Maar, of op een gegeven moment in augustus 2022 liep de seks, volgens de vrouw, danig uit de hand. Zo werd ze in de slaapkamer vastgebonden door Y. en verkracht. Ze deed aangifte tegen hem en tot januari vorig jaar zagen ze elkaar niet. Toch gingen ze begin vorig jaar samen naar Tilburg en onder invloed van drank en drugs duwde hij zijn geslachtsdeel in haar mond in de portiek van een flat.

Ondertussen zou hij ook de vrouw uit Boekel hebben verkracht, is haar lezing. In ruil voor drugs moest zij twee keer seks ondergaan.

De grote vraag in de rechtszaal was of er sprake was van gedwongen seks tussen het drank- en drugsgebruik. Justitie meent van wel, al vond de officier van justitie niet alles wettig en overtuigend bewezen. Maar, de advocaat van Y. wil dat hij van alles wordt vrijgesproken. Er is geen bewijs van dwang en wat er ligt, komt van de vrouwen zelf, bepleitte hij.

Sahal zelf zat vol ongeloof in de zaal. Hij liet de rechters keer op keer weten dat de vrouwen seks met hem wilden en dat zij zich opdrongen. Hij heeft niets fout gedaan en ook geen duizenden euro’s gestolen, maar met toestemming de pinpas gebruikt. Maar, de rechters vonden het moeilijk te geloven dat het Y. allemaal was overkomen.

Ze kregen wat dat betreft steun van een psycholoog en psychiater. Die constateerden dat Y. totaal niet invoelend is en zich niet kan verplaatsen in een ander. Hij heeft een persoonlijkheidsstoornis en een verslavingsprobleem dat alles alleen maar erger maakt.

Het netwerk van Y. bestaat alleen maar uit andere criminelen. Hij heeft geen vaste verblijfplaats en geen normale inkomsten en is eigenlijk instabiel op alle vlakken. Alle pogingen om hem op het rechte pad te krijgen, zijn mislukt.

Eigenlijk zat Sahal Y. te wachten op een behandeling voor stelselmatige daders. Hij is al zo vaak opgepakt dat hij in aanmerking kwam voor deze ultieme behandeling voor veelplegers. Maar, de deskundigen zien, door deze nieuwe feiten, nog maar een oplossing: een gedwongen behandeling.

En de officier van justitie deelde de grote zorgen van de deskundigen. Naast een gevangenisstraf van zes jaar eiste ze dan ook tbs met dwangverpleging. Y. moet veranderen, want het gevaar op herhaling van geweld, verkrachting of diefstal is levensgroot. Na zijn straffen moet hij, wat haar betreft, nog steeds begeleid worden.

Y. bleef bij zijn verhaal dat hij niets fout heeft gedaan: “Ik ben erin geluisd”, verklaarde hij. Ik heb echt niemand verkracht. We waren ‘friends with benefits’ en zij wilden dit net zo graag.”

De rechtbank doet op 31 mei uitspraak in deze zaak.