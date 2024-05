Suzanne dacht dat Rumeno was gestolen, maar niets bleek minder waar

"Het ene moment ben ik keiboos en het andere moment heel verdrietig", zuchtte Suzanne Langens vrijdagmiddag. Donderdag verdween haar hond uit de omheinde achtertuin in Middelrode, bij Berlicum. Suzanne dacht dat iemand Rumeno had meegenomen. Niets bleek minder waar, want al die tijd zat Rumeno gewoon nog in de tuin...

Rumeno (6) was donderdagmorgen samen met hond Diesel (10) in de tuin aan het spelen, tot ze tussen kwart over elf en half twaalf ineens spoorloos verdween. Suzanne snapte er niets van.

Geen uitbraaksporen

"Onze tuin is volledig afgesloten met een hoge poort en een schutting van meer dan 1.80 meter hoog. We hebben ook geen uitbraaksporen gevonden." Rumeno graaft graag. "Maar we hebben geen tunnels of kuilen gevonden waarin ze vast is komen te zitten."

De poort was dicht, maar niet op slot. "Ik denk dat iemand de poort open heeft gedaan, de hond heeft aangehaald en is weggegaan. Dat er een auto heel kort bij ons op de inrit heeft gestaan en dat de hond zo is meegenomen. Het is bizar. Je hond is ineens 'poef' weg."

Speurhonden ruiken geen sporen

Suzanne woont samen met haar man en twee dochters. "We zijn direct met familie en vrienden gaan zoeken. Donderdagavond zijn hier twee speurhonden van stichting Waar Is Onze Angel geweest, maar die roken geen sporen buiten de schutting. Er is geen 'uit-spoor' aangetroffen."

Terwijl Suzanne met Omroep Brabant belde, ging de deurbel. "Oh dat is weer iemand die flyers komt halen. Het hele dorp helpt mee door flyers uit te delen en op te hangen." Vrijdag heeft Suzanne aangifte gedaan bij de politie.

Rumeno is een Nova Scotia Duck Tolling Retriever. "Ja het is een hele mond vol. In de volksmond noemen ze haar een Toller. Het is een rashond, een stamboomhond. Een pup kost ongeveer tweeduizend euro. "Breng haar terug. Denk na", was de boodschap die Suzanne heeft voor de mogelijke dader(s). "We hebben het over een hond, maar je ontwricht een gezin."

Geen kik gegeven

En dan is daar ineens, vlak voor publicatie, het verlossende appje: 'Ze is terecht!'. Dolblij, maar vooral verbaasd vertelt Susanne dat ze samen met een vrijwilliger toch nog een keer in de tuin ging kijken. "Iemand vertelde dat honden weleens worden teruggevonden onder een speciekuip. We tilden daarom wat zandbakschelpen op. Ineens schoot ze daar onder vandaan! Dat verzin je toch niet?!"

De grote plastic schelp lag op een kuil. "Daar heeft ze zich langs naar binnen gegraven. Al die tijd heeft ze geen kik gegeven. We hebben zoveel geroepen. Zelfs vannacht nog. Echt ongelofelijk dat we niets hebben gezien. Dat ze meegenomen is verzin je niet, maar dit ook niet", lacht Suzanne.