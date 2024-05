België eist verbod op boek over drugscrimineel om foto's undercoveragenten

België wil het boek over de Eindhovense drugscrimineel Janus van Wesenbeeck uit de winkels hebben. Van Weesenbeeck werd gebruikt als voorbeeld voor Ferry Bouman in de serie Undercover. De Eindhovenaar vertelt aan Crimesite.nl dat het boek over hem in België verboden moet worden omdat er foto's in staan van twee undercover politieagenten.

"De Belgische justitie eist in kort geding maatregelen tegen het boek", aldus Van Wesenbeeck. Door de publicatie van de foto's, zou de veiligheid van de Belgische staat en de twee politieagenten gevaar lopen.

De rechtbank in Utrecht liet vrijdag aan de Belgische krant HLN weten dat er een kort geding is geweest. Wat opmerkelijk is, is dat het achter gesloten deuren heeft plaatsgevonden. Dit wordt alleen in uitzonderlijke gevallen gedaan. Er zijn dan ook verder nog geen details bekend over de zaak.

Het boek over Jan van Weesenbeeck verscheen in april. Bij het grote publiek werd hij bekend als 'de echte Ferry'. De serie was volgens van Wesenbeeck gebaseerd op hem, al ontkennen de makers dat tot de dag van vandaag.

De Eindhovenaar was betrokken bij internationale drugshandel en woonde op een vakantiepark in het Belgische Lommel. Bij een groot onderzoek naar de criminele organisatie verbleven twee politieagenten naast Van Wesenbeeck.

De infiltranten slaagden erin om een vriendschappelijke relatie met de familie te krijgen. In die tijd zijn er foto's gemaakt van de politiemensen. Deze zijn later op internet verschenen. Dat de foto's nu ook in het boek staan, is de Belgische staat een doorn in het oog.

