Dieven nemen twintig meter aan koperen regenpijpen van kerk mee

Koperdieven hebben toegeslagen bij de Sint-Petrusbasiliek in Boxtel. Zo'n twintig meter aan koperen regenpijpen werden van de gevel getrokken en meegenomen.

De ontdekking werd vrijdag net voor de ochtendmis gedaan, toen iemand een beschadigd stuk regenpijp ontdekte. Al gauw bleek dat er veel meer regenpijpen waren verdwenen, weet DTV Nieuws. De schade ligt tussen de tweeduizend en drieduizend euro.

"Het gaat vooral om de onderste stukken regenpijp, die het gemakkelijkst mee te nemen zijn," zegt Frans van den Berk, bestuurslid van de Heilig Hartparochie en verantwoordelijke voor het beheer en onderhoud van het vastgoed van de parochie.

Schijnwerpers mogelijk uitgeschakeld

Normaal gesproken is de kerk 's nachts verlicht, maar volgens buurtbewoners waren de schijnwerpers die bewuste nacht niet aan.

Er was geen stroomstoring, zo bleek uit navraag bij Enexis en de gemeente. Van den Berk vermoedt dat de daders de verlichting hebben uitgeschakeld door de platen los te schroeven en er een of enkele uit te schakelen, waardoor ze allemaal niet meer brandden. "Helaas zijn er geen camerabeelden. De politie staat voor een raadsel," zegt hij.

'Niet zwaar om te sjouwen'

"Regenpijpen zijn licht en niet te zwaar om te sjouwen", aldus Van den Berk. Dit is niet de eerste keer dat koperdieven toeslaan. "In het verleden is er al eens koperdraad gestolen van bliksemafleiders. In de Sint-Willibrorduskerk in Esch en de voormalige Heilig Hartkerk in de Baroniestraat is er ook al eens koper weggehaald."