Groep viert feest in parkeergarage, man mishandelt agent bij arrestatie

Op het Pieter Vreedeplein in Tilburg is in de nacht van zaterdag op zondag een agent mishandeld. Een 26-jarige man is opgepakt. Hij maakte deel uit van een groep feestvierende jongeren in een parkeergarage.

Rond kwart over een 's nachts kreeg de politie een melding dat een aantal mensen aan het feestvieren was in een parkeergarage aan het plein. Agenten die op de melding afkwamen, vorderden de jongeren om weg te gaan. Terwijl de agenten de jongeren naar buiten begeleidden, begon een 26-jarige man een agent uit te schelden en te mishandelen, zo schrijft de politie. De Tilburger verzette zich tegen de arrestatie maar werd alsnog opgepakt.