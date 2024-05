Bestuurder die over de weg slingert rijdt in op fietsende agenten

Op de Lindenbleek in Etten-Leur is zaterdagavond een 41-jarige bestuurder opgepakt nadat hij inreed op twee fietsende agenten. Een agent raakte daarbij lichtgewond, meldt de politie.

De man uit Etten-Leur reed rond elf uur 's avonds slingerend over de weg. Nadat agenten de man een stopteken gaven omdat ze hem op zijn rijgedrag wilden aanspreken, reed de man met zijn auto op de agenten in. Hij werd direct opgepakt.

Een paar uur later ging het ook al mis in Tilburg. Daar werd een agent mishandeld door een man die voor overlast zorgde in een parkeergarage.

