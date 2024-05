RKC Waalwijk blijft in Eredivisie ondanks verlies tegen recordbreker PSV

RKC is verzekerd van een langer verblijf in de Eredivisie. De Waalwijkers verloren zondag met 3-1 van kampioen PSV, maar dat was gezien de 4-0 nederlaag van concurrent Excelsior bij Feyenoord genoeg voor handhaving. Door de winst eindigt PSV op 91 punten, dat is een clubrecord. Bovendien kroonde Luuk de Jong zich na twee goals tot medetopscorer van de Eredivisie.

Het Philips Stadion zat goed vol, maar zo kolkend als de laatste thuiswedstrijden was het bij lange na niet. Het was duidelijk merkbaar dat er bij de PSV-supporters geen sprake was van spanning. Bij de spelers ook niet, getuige de kleine vakantie op Ibiza en slechts een paar trainingen op eigen bodem.

Spanning

Hoe anders was de spanning bij RKC. Die club was samen met Excelsior gewikkeld in een boeiende strijd om de veilige vijftiende plek. Een plekje lager betekent play-offs en dat is geen zekerheid op een plek in de Eredivisie. Een eventuele degradatie heeft een enorme impact op een organisatie.

RKC had dus heel veel om voor te voetballen. De ploeg werd gesteund door honderden supporters in het uitvak, allemaal gekleed in het geel of blauw met tussendoor een enkele fan die voor wit koos. Zij konden na een kwartier voor het eerst juichen toen Richonell Margaret zijn ploeg brutaal op voorsprong schoot: 0-1.

Kansen PSV

PSV schrok na de onverwachte achterstand wakker, want het was niet zo dat de ploeg helemaal nergens meer voor voetbalde. Zo kreeg het de mogelijkheid om het eigen puntenrecord van 88 punten te verbreken. Daarnaast maakte Luuk de Jong nog kans op de topscorerstitel. De spits oogde gretig en kreeg het eerste halfuur ook een aantal kansen, waarbij het geluk ontbrak.

Ook dreigend waren Joey Veerman met een laag schot op doelman Etienne Vaessen en Johan Bakayoko met een knap op de paal. Op slag van rust sloeg De Jong wel toe, hoe anders dan met een kopbal. Hij zorgde er ook voor dat PSV in alle speelrondes wist te scoren.

Strijd tussen topscorers

In de regenachtige tweede helft kwam er al snel goed nieuws voor RKC, toen Feyenoord op een 1-0 voorsprong kwam tegen Excelsior. Verder was het spel een beetje zoals het weer: slecht. RKC vond het wel best, PSV eigenlijk ook wel en dus gebeurde er vrijwel niets. In het laatste kwartier sloeg de thuisploeg dan alsnog toe. Eerst benutte Luuk de Jong een penalty, na een handsbal van Jeffrey Bruma die daardoor met rood van het veld werd gestuurd. In de slotfase betekende een eigen doelpunt van Julian Lelieveld de 3-1.

Voor RKC was de nederlaag voldoende om in de Eredivisie te eindigen. PSV verbeterde het puntenrecord en De Jong kwam door zijn twee goals op gelijke hoogte met AZ-spits Vangelis Pavlidis. En dus ging iedereen in het stadion met een goed gevoel naar huis.