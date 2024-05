Lopers rennen afgelaste marathon op eigen houtje: 'Pakken ze ons niet af'

Maandenlang trainen, je voedingspatroon aanpassen en alcohol links laten liggen: dat moet je er allemaal voor over hebben om een marathon te rennen. Dus wat doe je dan als hij op het laatste moment wordt afgelast, zoals de marathon in Breda? Zo’n honderd lopers besloten hem zondag toch te lopen. “Het zou maar eenmalig plaatsvinden, dan moet je erbij zijn!”

Woensdag werd bekend dat de marathon van Breda niet door kon gaan, omdat het verkeersplan niet in orde was. De gemeente verleende daarom geen vergunning. Een flinker domper voor de lopers, want het zou een eenmalige kans zijn om een marathon in de stad te lopen. Eigenwijze lopers besloten daarom alsnog de hardloopschoenen aan te trekken en in alle vroegte te starten om de route van de halve of hele marathon te rennen.

De 71-jarige Jos Schutters vond ook een oplossing. Achter hem fietsten zijn kinderen en kleinkinderen. “We hadden een boombox achterop de fiets, met een lekker muziekje. Ik had mijn eigen rijdende drankpost", zegt Jos. Dat hielp hem tijdens de lange tocht. "Het was echt heel zwaar, mijn kleinkinderen hebben me over de streep getrokken.”

Misschien was er dan geen echte finishlijn, maar de sfeer was er niet minder om. Alle renners werden onder luid applaus binnengehaald door trotse supporters. Een dochter knutselde zelf een medaille voor haar vader. “Dit is voor mij hetzelfde, hartstikke mooi", reageert de vader met een brede glimlach.