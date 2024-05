De Jong opnieuw medetopscorer: 'Ik wil nog jaren doorgaan'

Luuk de Jong legde in de laatste speelronde van de Eredivisie met 29 goals beslag op de topscorerstitel. Die moet hij delen met AZ-spits Vangelis Pavlidis, iets dat hij in het verleden ook al eens deed met Ajacied Dusan Tadic. "Medetopscorer is heel mooi, maar natuurlijk was ik het nog liever alleen geweest. Misschien dat dat volgend seizoen lukt."

De Jong stond voor aanvang van de wedstrijd op 27 goals, tegenover Pavlidis met 28. Beide spitsen scoorden voor rust één keer. "In de kleedkamer kreeg ik te horen dat Pavlidis ook had gescoord. Toen ik in de tweede helft na mijn 2-1 naar de bank keek, maakte teammanager Bas Roorda een gebaar dat ik er nog één moest maken. Ik dacht dat Pavlidis weer had gescoord, maar hij bedoelde dat ik dan alleen bovenaan stond."

"De ploeg was met mij bezig, eigenlijk hou ik daar niet van."

De topscorerstitel leefde binnen de groep. "We hadden vooraf doelstellingen neergelegd, zoals mijn titel maar ook het puntenrecord. We moesten spelen als een kampioen. Dat onze ploeg tijdens de wedstrijd veelal met mijn record bezig was, begreep ik, maar het voelde wel raar. Eigenlijk hou ik daar niet van, want ik speel voor het team. Als we met twee man op het doel af zouden lopen, zou ik de bal nog afgeven."

"Er zijn genoeg spelers die eind dertig nog meedraaien in de top."

Het was voor de kopsterke spits zijn productiefste seizoen uit zijn loopbaan. Ondanks zijn 33 jaar blijft hij ambitieus en altijd op zoek naar verbetering. "Ik voel me goed, weet hoe mijn lichaam het beste kan herstellen en ben fit. Je moet daarin wel een beetje geluk hebben. Aan afbouwen denk ik nog lang niet. Er zijn genoeg voorbeelden van spelers die eind dertig zijn en nog meedraaien in de top. Ik hoop nog jaren mee te draaien."

"Ik heb veel vertrouwen in de clubleiding."