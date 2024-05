Drie juffen moeten vertrekken bij basisschool, ouders zijn bezorgd

Ze werkten al jaren naar tevredenheid van ouders en leerlingen op basisschool de Ster in Westerhoven, maar de juffen uit groep 5, groep 6 en groep 8 moeten toch op zoek naar werk op een andere school. Volgens het stichtingsbestuur is er een 'fors verschil in opvattingen over de gewenste cultuur en de pedagogische aanpak van het onderwijs binnen de school.'

Uit onderzoek van een onderwijsadviesbureau zou blijken dat er sprake is van een 'niet werkbare situatie in het team'. Voor de drie juffen wordt werk gezocht op andere scholen van stichting Atalenta, waar de Ster ook onder valt. Ouders zijn bezorgd, want in hun ogen kwamen de juffen juist voor de leerlingen op. Ook is er een enorm personeelstekort waardoor het maar de vraag is of er volgend schooljaar drie nieuwe docenten voor de klas staan.

Ouders hebben op Pinkstermaandag met spoed een oudervergadering belegd. Dinsdag gaan ze in gesprek met Atalenta. Uit berichten in een groepsapp voor de ouders, blijkt dat er geen vertrouwen is in het bestuur van de schoolstichting. "De leerkrachten zijn de dupe van een gebrek aan leiderschap. Het welbevinden van de kinderen wordt nergens genoemd en er is geen ruimte voor dialoog met de ouders", blijkt uit de appberichten.

Onenigheid over visie

De ellende begon vorig jaar, nadat onrust ontstond vanwege pestgedrag in groep acht, dat niet goed aangepakt zou worden. De vorige directeur vertrok en een interimmer werd aangesteld. Fides, een extern bureau, werd ingeschakeld om met de leerlingen aan hun zelfvertrouwen en gedrag in de klas te werken. Volgens onderzoek zou er 'objectief gezien' niet gesproken kunnen worden over extreem pestgedrag en het personeel zou goed gehandeld hebben. Wel kwam uit het onderzoek naar voren dat er onenigheid was over visie en beleid van de school.

Er werd daarom een ander onderwijsadviesbureau ingeschakeld. Medewerkers van Fenom lieten deze maand weten dat in de huidige teamsamenstelling 'niet gebouwd kon worden aan kwalitatief goed onderwijs.' Met alle leerkrachten is gesproken over hun inzet in het schooljaar 2024/2025. Daarna is besloten dat de juffen Marjolein, Marieke en Lara moeten vertrekken. Hen ontslaan kan niet, want ze hebben een vast contract.

Lerarentekort

"De schoolstichting gaat samen met personeelszaken met de juffen in gesprek om hen een passende plek aan te bieden op één van de andere scholen binnen Atalenta," schrijft interim-directeur Peter van Meurs in een brief aan de ouders.

Corné Verhees, voorzitter College van Bestuur van Atalenta, zegt tegen Omroep Brabant dat hij begrijpt dat de ouders bezorgd zijn. Maar het besluit wordt niet teruggedraaid. "Dat we voor de juffen een andere school zoeken zegt ook niets over hun individuele kwaliteiten richting de leerlingen. Het gaat puur om het werken met elkaar als team. Er is een fors verschil in visie over de pedagogische aanpak. Die visie is ook niet goed of fout, maar het matcht niet. We zijn echt niet over één nacht ijs gegaan met onze beslissing. Nog ééns bij elkaar gaan zitten als team lost niets op."

Onder Atalenta vallen 29 scholen, dus Verhees verwacht dat hij wel een andere plek voor de drie juffen kan vinden. "En we starten ook intern en extern een zoektocht naar drie nieuwe leerkrachten. We doen ons uiterste best om te zorgen dat er volgend jaar iemand voor de klas staat."

De juffen hebben niet op vragen van Omroep Brabant gereageerd.