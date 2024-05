RKC-selectie door het dolle heen: 'Het was een gekkenhuis'

De ontlading bij RKC Waalwijk zondagmiddag was enorm. De Waalwijkers verloren dan wel met 3-1 van PSV, maar dat was voldoende om ook volgend seizoen in de Eredivisie uit te komen. "Dat is wat voetbal mooi maakt. Je kunt samen huilen, maar bij mooie momenten ook samen successen vieren", aldus doelman Etienne Vaessen.

Trainer Henk Fraser sprak van een gekkenhuis na het laatste fluitsignaal. "Dit was de eerste keer dat ik kan ontspannen na een nederlaag. Deze handhaving is zo belangrijk voor RKC Waalwijk. De ontlading op het veld was dan ook enorm. In de kleedkamer was het een gekkenhuis. Iedereen is zeiknat."

Handhaving was het belangrijkste doel van de club en dus is het seizoen geslaagd. "Je weet welke begroting de club heeft, dus er is altijd rust gebleven. We hebben altijd veel vertrouwen in elkaar gehad. We zijn dit seizoen wel tegen nederlagen aangelopen waarbij het ook onze kant op had kunnen vallen. Daarom zijn we zo blij dat we in de Eredivisie blijven."

Fraser benoemt ook een ander punt waar hij trots op is. "Ik zie het als een opdracht om spelers te laten ontwikkelen. Ook dit seizoen zijn er jongens die zich uitstekend hebben laten zien. Als ik bij een andere club zou werken, had ik het wel geweten. Het is wel jammer dat die ontwikkeling niet helemaal samen is gegaan met resultaten, want daar wordt naar gekeken."