112-nieuws: wateroverlast Oosterhout • schuur door brand verwoest

13.39

Een man is vanmiddag ongelukkig ten val gekomen. De verwondingen waren dermate ernstig dat twee ambulances en een trauma-team ter plaatse kwamen. Het ongeluk gebeurde op een sportterrein van het handbalvereniging HMC aan de Kloosterweg in Raamsdonksveer . Een traumahelikopter landde op het verharde speelveld van de handbalvereniging. Het slachtoffer is met spoed en onder begeleiding van een trauma-arts per ambulance naar het ziekenhuis in Tilburg overgebracht. Hoe de man ten val is gekomen is niet bekend.