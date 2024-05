Grote brand na blikseminslag in boerderij met rieten dak

In een woonboerderij met een rieten dak aan de Bramerslandstraat in Den Dungen is zondagavond rond acht uur brand uitgebroken. Vermoedelijk is de bliksem ingeslagen in het dak. Bij de brand komt veel rook vrij.

In de boerderij zijn twee woningen gevestigd. De bewoners van beide woningen konden op tijd uit hun huis komen. Niemand is gewond geraakt. De brandweer is met meerdere eenheden aanwezig. De brand is opgeschaald naar een grote brand. Ook zijn er inmiddels drie gespecialiseerde riet-teams van de brandweer aanwezig voor de bestrijding van de brand in het rieten dak. Volgens de Veiligheidsregio kan het nog wel even duren voordat de brand onder controle is. Het vuur zit onder de kap waardoor het moeilijk blussen is. Vermoedelijk moet het rieten dak als verloren worden beschouwd.

Foto: Bart Meesters/SQ Vision

Foto: Bart Meesters/SQ Vision

Foto: Bart Meesters/SQ Vision