Enorme klus om oud rieten dak te vervangen: 'Veel brandveiliger'

Wie aan een rieten dak denkt, denkt al snel aan brandgevaar. Zo staan ouderwetse rieten daken binnen een half uur volledig in brand. Volgens rietdekker Adri Verhagen (68) is een modern rieten dak veiliger, duurzamer en goedkoper. We treffen hem in Eindhoven waar hij een ouderwets rieten dak van een boerderij vervangt. "Dit dak is nu heel erg brandveilig, het duurt een half uur voordat de brand door het dak is", legt de rietdekker uit. Experts blijven intussen waarschuwen: "Weet goed hoe je vlucht en wat je kan redden als het onverhoopt toch fout gaat."

Evie Hendriks & Noël van Hooft Geschreven door

In een week tijd ging het twee keer flink mis met branden en rieten daken in onze provincie. Vorige week werd een woonboerderij in Oirschot compleet verwoest door een brand in het rieten dak. "Dat was een ouderwets open dak. Doordat overal zuurstof bij kan, is de brand dan niet te houden", weet Verhagen. Een week eerder brandde een villa met rieten dak in Dussen helemaal af na kortsluiting.

Van de villa aan de Muilkerk in Dussen bleef weinig over (foto: Jurgen Versteeg/SQ Vision).

Voor eigenaar Alfred van Kempen van de Wasvenboerderij in Eindhoven is brandgevaar een belangrijke reden om het traditionele rieten dak te laten vervangen door een modern rieten dak met een zogenoemde schroefdakconstructie. "We kiezen voor brandveiligheid en duurzaamheid, het scheelt veel in de stookkosten", zegt hij. Schroefdakconstructie

Bij het traditionele rieten dak dat op de boerderij lag, was het riet van binnen en buiten zichtbaar. Zo kon er makkelijk zuurstof bijkomen wat vuur doet oplaaien. Rietdekker Adri Verhagen en zijn team brengen daar met de nieuwe constructie verandering in. Het riet blijft van binnen en buiten zichtbaar, maar ertussen komen platen. "Eerst lag het riet direct op de latten. Nu leggen we isolatie op de latten en laten we twee centimeter aan tussenruimte over om vervolgens platen neer te leggen. Op de platen wordt het riet bevestigd", legt Adri uit. "Dit is net zo veilig als een pannendak." Meer voordelen

De constructie is door de isolatie een stuk duurzamer voor de eigenaar van de boerderij. Daarnaast kan hij de boerderij door de toegenomen brandveiligheid goedkoper verzekeren vergeleken met het traditionele rieten dak. "Ik ben twintig procent goedkoper uit voor het verzekeren van de boerderij", legt hij uit. Maar het grootste voordeel is volgens Lammert Flier, adviseur brandveiligheid op de afdeling Risicobeheersing bij Veiligheidsregio Gelderland-Midden, toch wel de brandveiligheid. Twee specialistische rietbrandbestrijdingsteams uit zijn regio worden vaak ingezet bij branden in Brabant, zo ook bij de brand in Oirschot vorige week. Andere maatregelen

Hoewel de schroefdakconstructie de veiligste variant is, kun je volgens Flier ook maatregelen nemen voor de brandveiligheid van een traditioneel rieten dak zonder dit meteen te vervangen. Zo kunnen er platen onder het riet worden geplaatst. Daarnaast kun je een rieten dak laten impregneren, waarbij de rietstengels worden ingespoten met een brandvertragend middel. "Maar dat vraagt om veel onderhoud, want het middel houdt niet eindeloos stand", legt hij uit. De verplichte rookmelders en verplichte vonkenvangers op je schoorsteen (als je een open haard of kachel hebt) kunnen daarnaast zorgen dat de brand beheersbaar blijft. En een bliksemafleider helpt voor brandveiligheid. Flier adviseert ook om het schoorsteenkanaal geregeld te vegen en het juiste hout te stoken. Een sprinklerinstallatie kan ook zorgen dat de brand beheersbaar blijft, maar zo'n installatie maakt het dak volgens hem nooit zo nat dat het vuur uitgaat. Ondanks alle maatregelen blijft het wonen in een huis met rieten dak een risico. Flier: "Het voorkomen is het beste, maar weet goed hoe je vlucht en wat je kan redden als het onverhoopt toch fout gaat." In Oirschot greep het vuur snel om zich heen: