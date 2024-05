Stefan zag zijn sportschool bijna in rook opgaan: 'Ik schrok me kapot'

Stefan Rijnders komt met de schrik vrij. De politie stond maandagnacht voor de deur om te zeggen dat zijn sportschool in brand stond, maar het bleek een vergissing. De opslag naast de sportschool brandde, al is er wel veel rookschade bij de sportschool. En dus kan er even niet gesport worden. "Ik schrok me kapot. De sportschool is mijn leven."

Een goede nachtrust zat er voor Stefan dus niet in, want die werd abrupt onderbroken. "Ik lag in bed en er werd aangebeld. Vervolgens bleven ze maar aanbellen. En toen zag ik dat het de politie was. Ze vertelden dat de sportschool in brand stond en dat het zou zijn aangestoken. Mijn vrouw dacht meteen dat ik vijanden had."

"Na vijf minuten rijden kwam ik bij de sportschool en zag ik dat het gelukkig voor mij het pand van de buren was. Uit de sportschool kwam veel rook en de deur hadden ze met geweld eruit gehaald. We zijn 24 uur per dag open, dus ze willen zeker weten dat er niemand binnen is."