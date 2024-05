Meisje (13) wordt al maanden gepest op school: 'Raakt haar tot op het bot'

De 13-jarige dochter van Xander* wordt al maanden ernstig gepest op haar school in Tilburg. "Ze wordt uitgescholden, aan haar haren meegetrokken en van de trap geduwd", vertelt de bezorgde vader. Sinds een tijdje wordt vader Xander zelf ook gebeld door de pesters. Hij en zijn dochter zijn ten einde raad.

Zijn 13-jarige dochter wordt al vanaf de basisschool gepest, omdat ze er niet bij hoort. Begin dit schooljaar begon ze op de middelbare school, Campus013 in Tilburg. Dat ging drie maanden goed. "Toen vroeg iemand of ze wilde vapen, maar dat wilde ze niet", vertelt Xander. "Het pesten begon daarna weer."

Xander wordt daarnaast al lange tijd gebeld door leeftijdsgenoten van zijn dochter. Op zijn telefoon is te zien hoe hij binnen vier minuten minstens 22 keer is gebeld door een anoniem nummer. Hij heeft een paar gesprekken opgenomen. Daarin is te horen hoe kinderen zeggen dat hij zijn dochter moet opvoeden en hoe ze hem en zijn dochter uitschelden. "Ze vragen of ik de laatste filmpjes van mijn dochter al heb gezien. Jongens vertellen ook wat ze met mijn dochter willen doen. Dit is echt geen pesten meer. Dit is mishandeling en bedreiging", vindt Xander.

Hartverscheurend, noemt hij het. "De pesterijen raken mijn dochter tot op het bot. Ik voel me machteloos en maak me zorgen over de impact die dit heeft op haar."

Zijn dochter zit inmiddels vaker thuis dan dat ze naar school gaat. Ze krijgt wel begeleiding van een jeugdhulpverlener, waar ze zich in ieder geval gehoord voelt. In de tussentijd heeft Xander nog met haar naar een andere school gekeken, maar dat zou geen zin hebben. "Ik word op andere scholen gewaarschuwd dat daar ook leerlingen zitten die via de Whatsapp-groepen betrokken zijn bij de grote groep pesters. Ik zie simpelweg geen oplossing meer", geeft hij aan.