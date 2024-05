Roland zag zijn boerderij affikken: 'Ben even weggelopen, trok het niet'

Het is iets over acht uur zondagavond als Roland Hein uit Den Dungen opeens een harde knal hoort. Al snel ontdekt hij dat de bliksem is ingeslagen in zijn woonboerderij met rieten dak. "Er vloog hier allemaal stucwerk van de muren af."

Dat het foute boel was, had Roland snel in de gaten. Samen met zijn zoon rende hij naar buiten. "We zagen op twee plekken rook. We hebben een ladder gepakt en geprobeerd zelf te blussen met een eigen brandslang." Maar tevergeefs. Het duurde niet lang voordat hij de brandweer is gaan bellen. "We merkten al snel dat we alleen maar wat rook aan het wegspuiten waren. Het vuur verspreidde zich langzaam maar zeker."

"Ik ben op een gegeven moment even weggelopen, want ik trok het niet meer."

Binnen tien minuten was de brandweer bij de boerderij aan de Bramerslandstraat. "Toen namen zij het over en dan ben je dus eigenlijk getuige van hoe je huis langzaam maar zeker af fikt", vertelt Roland. "Ik ben op een gegeven moment even weggelopen, want ik trok het niet meer." Brandweerteams uit de verre omstreken werden opgeroepen. "Er is keihard gewerkt, speciale rietbrandenteams zijn het dak opgegaan en hebben het halve dak eraf getrokken. Echt respect voor die mannen."

"Alles ging meteen op zwart en het werd in één keer doodstil."

Eric Oosterbaan woont iets verderop en wilde net naar het journaal gaan kijken toen hij plots de enorme knal hoorde. "Alles ging meteen op zwart en het werd in één keer doodstil. Dan krijg je toch wel lichte paniek." Meerdere buurtgenoten hebben last van apparaten die kapot zijn gegaan. Al is er voor hen allemaal maar één ding belangrijk en dat is de buren helpen. "We staan voor ze klaar en willen graag helpen."

"Ik heb weleens betere Tweede Pinksterdagen gehad."

Het gaat naar omstandigheden prima met de familie. "Maar ik heb weleens betere Tweede Pinksterdagen gehad", vertelt Roland. "Al is alle hulp die we aangeboden hebben gekregen wel echt fantastisch." Er wordt langzamerhand een begin gemaakt met opruimen. "Gelukkig is het niet naar binnengeslagen en is er binnen alleen rook- en waterschade." Het gezin slaapt de aankomende dagen in een Bed & Breakfast in de buurt. "We zijn al wel aan het kijken wat we later willen. Het liefst ergens in de buurt, vanwege onze katten. Maar dat komt wel. Het zal wel weer een keer goedkomen." Beelden van de brand:

