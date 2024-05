Topsporter na vele tegenslagen naar Spelen: 'Mensen namen me niet serieus'

Joris Otten (26) noemt zijn ticket voor de Olympische Spelen onwerkelijk. De Helmondse slalomkanoër plaatste zich afgelopen weekend voor Parijs en dat voelt voor hem op meerdere vlakken als een overwinning. "Ik heb in de afgelopen jaren gemerkt dat ik tegen een muur van mensen aanbotste die mijn ambities niet serieus namen. Dat dit dan is gelukt, maakt heel veel los bij mij."

Joris wist dat hij een kanshebber was op deelname aan de Olympische Spelen, maar tijdens het EK in Slovenië maakte hij aan alle onzekerheid een einde. "Ik had zondagochtend voor de race zoveel stress, dat heb ik nog nooit gehad. Misschien wel omdat ik weet dat ik het kan, maar het moest er nu uitkomen. Dat ik onder die mentale zware omstandigheden stabiel presteerde, daarin heb ik mezelf verrast. Een onbeschrijfelijk gevoel."

Met potlood stond er Parijs in zijn agenda, maar nu kan hij het met pen opschrijven. "Het voelt zo apart, ik kan het niet goed beschrijven. De afgelopen 24 uur heb ik mijn telefoon bijna niet losgelaten, de berichtjes bleven maar binnenkomen. Vanaf nu ga ik me vol op Parijs richten, ik kan nu aan grote wedstrijden meedoen zonder de druk van het behalen van de olympische eis. Die stress is verstikkend."

Bij kanoslalom leg je in stromend water een parcours op het water af, waarbij je tijd belangrijk is, maar ook het aantal fouten. Als je de poortjes waar je doorheen moet aanraakt of mist, krijg je strafseconden

Joris zijn pad naar de top was er een met veel moeilijke momenten. "Ik heb van de bond en het olympisch comité in al die jaren zelden steun gehad. Het voelde alsof ze me niet zagen staan als serieuze topsporter. Alles heb ik op eigen kracht bereikt met hulp van mijn ouders. Ik rij nog steeds naar wedstrijden in mijn Mitsubishi uit het jaar 2003. Om de topsport te kunnen bekostigen, heb ik als student maximaal geleend. Met een flinke schuld als gevolg, maar ik kon wel leven voor mijn sport."

"Ik ben naar Frankrijk verhuisd voor de sport, maar het voelde in het begin als een grote gok. Zou het er wel uitkomen? Het is niet altijd makkelijk geweest, dat geef ik toe. Ik ben dit blijven doen omdat ik het zelf heel graag wil en erin geloofde. Het heeft lang geduurd voordat ik de droom had omgezet in een doel. Sinds een aantal jaar heb ik goede sponsoren die in me geloven, dat maakt het voor mij een stuk makkelijker. Sowieso ben ik het liefst bij mensen in de buurt die me steunen. En die hebben uiteindelijk gelijk gekregen."