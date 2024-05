'Dodelijk slachtoffer had geld uit bus van wegenwachter gestolen'

De wegenwachter, die afgelopen donderdag in Eindhoven een fietser aanreed, ging mogelijk achter hem aan omdat hij geld had gestolen uit de werkbus. Dat zeggen de buurtbewoners. De schok in de buurt is groot.

Wil had meteen in de gaten dat het ernst was. "Ik zag meteen dat het mis was. Dat kwam door de manier waarop het slachtoffer erbij lag. Heel akelig om te zien." Ook de chauffeur van de ANWB-bus was volgens Wil geschrokken. "Hij remde, maar het was al te laat. Ik zag dat hij in paniek was en hij riep bel 112, bel 112!"

Ook Filip Kedzierski was getuige van het drama in de Van Minderhoutstraat in de wijk Tongelre. "Ik zag hoe de fietser werd aangereden en onder de bus terecht kwam. En toen reed de bus nog een een keer achteruit terug."

Filip denkt overigens niet dat de chauffeur met opzet twee keer over de man heen reed. "Hij was volgens mij geschokt en in paniek. Ik denk ook niet dat hij hem opzettelijk wilde aanrijden." Dat is ook wat Wil denkt. "Ik denk echt niet dat hij die man dood wilde rijden. Hij was zelf ook helemaal van slag. Dat hij nog een keer met zijn bus achteruit reed was volgens mij omdat hij nog op het slachtoffer stond. De situatie is gewoon helemaal uit de hand gelopen."

Volgens meerdere buurtbewoners is diefstal van geld uit de ANWB-bus vermoedelijk de aanleiding voor de achtervolging. Filip hoorde ook vrienden van het slachtoffer daarover praten. "Die waren boos. Ze zeiden dat hij geld had gestolen, maar dat dat geen reden was om hem dood te rijden."