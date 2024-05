Oplettende ambulancemedewerker is bij toeval direct bij zolderbrand

Op de zolder van een huis aan de Ringbaan-Noord in Tilburg is dinsdagochtend brand uitgebroken op zolder. De bovenverdieping is uitgebrand. Een medewerker van de ambulance die door de straat reed zag de brand per toeval en was direct ter plaatse om eerste hulp te verlenen.

De ambulancemedewerker zag dat er rook uit een raam kwam van een huis in de straat. Hij twijfelde geen moment en waarschuwde de bewoner. Die was al op de hoogte van de brand omdat het rookalarm was afgegaan. Eerder meldde de brandweer aan Omroep Brabant dat de ambulancemedewerker ook degene was die de brand als eerste ontdekte. Dat bleek achteraf dus niet het geval. Onder controle

Er raakte niemand gewond. De brandweer had de brand aan het eind van ochtend onder controle. Een deel van het dak werd gesloopt zodat de brandweer het vuur beter kon blussen vanuit een hoogwerker. De bewoner wordt ergens anders opgevangen. Omwonenden zijn geschrokken van wat er is gebeurd. "Ik hoorde de brandweer en was bang dat de brand bij mijn buren was", vertelt een buurtbewoonster. "Het stinkt nu enorm, dus ik heb de ramen maar dicht gedaan."

Foto: Toby de Kort/SQ Vision.

