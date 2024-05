Ouders van dode baby klagen over behandeling in gevangenis

De rechtbank in Den Bosch heeft dinsdag het voorarrest van de ouders van een overleden baby uit Helvoirt met drie maanden verlengd. De ouders worden verdacht van doodslag. De rechtbank verwierp de verzoeken om vrijlating van beide ouders. Zij claimen dat hun gezondheid in de gevangenis ernstig in gevaar zou komen. Ook zeggen ze niet zonder elkaar te kunnen. De man en vrouw zitten niet in dezelfde gevangenis en hielden elkaar in een stevige omarming, soms huilend, vast in de rechtbank.

Het 17 dagen oude jongetje werd maandag 26 januari dood gevonden in een woning in Helvoirt. De doodsoorzaak is nog niet duidelijk. Het Openbaar Ministerie (OM) gaat ervan uit dat beide ouders een rol bij de dood van het kind hebben gespeeld. Zo zou er sprake zijn van ondervoeding, al tijdens de zwangerschap. De 34-jarige moeder en de 39-jarige vader werden na de vondst van het dode jongetje aangehouden op verdenking van doodslag.

Dieeteisen

Beide ouders geloven in een zogenoemd keto-dieet, een koolhydraatarm dieet. Daarnaast weigeren ze voeding met dierlijke ingrediënten. Paddenstoelen zijn heel belangrijk in hun voedingspatroon, bleek tijdens de zitting. De ouders beklaagden zich erover dat ze in de gevangenis erg afvallen omdat ze geen keto-dieet kunnen krijgen. Dat zou hun gezondheid in gevaar brengen. Ook zeggen ze in de gevangenis last te hebben van rokende medegevangenen.

Volgens het OM was het kindje al tijdens de zwangerschap sterk vermagerd, en ook de dagen na de geboorte.

Doodsoorzaak nog onderzocht

Volgens de aanklacht zaten er mogelijk giftige stoffen van paddenstoelen in het bloed van het kindje. Het NFI stelt een onderzoek in naar de doodsoorzaak. Beide ouders moeten vanaf juli naar het Pieter Baan Centrum voor een gedragskundige observatie. De conclusies daarvan worden in oktober verwacht.

De rechtbank verlengde het voorarrest mede vanwege het vluchtgevaar en de vrees voor weer een zwangerschap. Dit laatste ook omdat de vrouw in 2022 ook al een kind ter wereld bracht dat bij geboorte ondervoed bleek. Dat kind is direct uit huis en bij een pleeggezin geplaatst.

De van oorsprong Oekraïense vrouw en Poolse man hebben in brieven naar hun ambassades hun beklag gedaan over de behandeling in Nederland.

Eind februari werd er op meerdere dagen onderzoek gedaan bij het huis.