Gerard beschermde al honderden uilen, nu is hij onderscheiden

Honderden uilen nam hij onder zijn vleugels. Na dertien jaar vrijwillig bikkelen mag Gerard Panken (69) uit Bladel zich de Brabantse Uilenbeschermer van het Jaar noemen. "Het geeft een kick."

Grijze bolletjes: dat is vaak het uiterlijk van de uilenbeschermer. Daarom richt Gerard zich op jongeren. "Voor als wij niet meer durven te klimmen", lacht hij. Of zij het vak ook sexy vinden? "Zeker, de uil fascineert! Vooral bij gastlessen", merkt Gerard. "Hoogstwaarschijnlijk komen er weer nieuwe leden bij ons jeugdgroepje."

De vereniging is dan ook lovend over 'hun' uilen-goeroe Gerard. "Hij is een ‘mensenmens’, iemand die doorheeft dat natuurbescherming hand in hand gaat met educatie, enthousiasmering en het betrekken van mensen bij wat je doet. Het overbrengen van ‘het uilenverhaal’ doet hij met alle plezier én succes", zo is te lezen in een apetrots persbericht.



Gevarenzone

De kerk- en steenuil hebben lange tijd in de gevarenzone gezeten. "Mede dankzij de vrijwilligers van de uilenbescherming zijn ze niet langer met uitsterven bedreigd", stelt Brabants Landschap. De vrijwilligers hangen kasten op, controleren deze en maken ze schoon.